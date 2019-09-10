Культура

REGNUMREGNUMЮрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ

Видеоблогер Юрий Дудь в третий раз получил ежегодную премию журнала GQ «Человек года» в номинации «Лицо с экрана». Об этом 11 сентября сообщил портал «Телепрограмма». Приз Дудь получил за его фильм «Колыма».
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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На январь 2019 года канал имеет 4,5 млн подписчиков и более 476 млн просмотров.
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