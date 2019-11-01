Юрий Лодыгин выступает за турецкий Газишехир Газиантеп. В текущем сезоне он дважды выходил на поле и пропустил 6 голов. Напомним, что матч «Зенит» — ЦСКА состоится 2 ноября.

Спорт день за днем

Юрий Лодыгин спрогнозировал победу «Зенита» в игре с ЦСКА

Спорт день за днем

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