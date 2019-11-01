Бывший голкипер петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин, которые летом покинул Петербург и перешел в турецкий «Газишехир Газиантеп», поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи сине-бело-голубых с московским ЦСКА. Напомним, матч состоится в субботу, 2 ноября, на «Газпром Арене».

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Общество Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ Управление Минфина США по контролю за иностранными активами продлило отсрочку санкций в отношении группы ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) до 31 марта 2020 года.

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.

Политика Задержанного в США Билалова отпустили под залог Задержанного в США бывшего главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова отпустили под залог из миграционной службы.

Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".

Происшествия SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Транспорт В Петербурге могут сократить 237 коммерческих маршрутов В рамках транспортной реформы планируется сократить 237 коммерческих маршрутов.

Армия и оружие Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа Согласно публикации в Twitter, ракеты были направлены на приграничные израильские населенные пункты, а затем перехвачены Израилем с помощью системы ПВО «Железный купол».

Армия и оружие Запуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир» оценили британцы Пользователи Сети в Великобритании бурно отреагировали на статью СМИ о запуске баллистической ракеты Р-30 «Булава» с субмарины «Князь Владимир».

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.

Происшествия Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара арестован Суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.

Гаджеты IPhone 12 станет самым впечатляющим обновлением дизайна Apple за десять лет Смартфоны Apple 2020 года станут самым крупным обновлением дизайна iPhone за последние годы.

Футбол Черчесов назовет состав сборной России 5 ноября Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020.

Общество Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.

Общество На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году Предел для Подмосковья – увеличение платы на 4,1%, Санкт-Петербурга - 3,8%. Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%. При этом в первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет.

Общество Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.

Технологии Google купит производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд Американская корпорация Google объявила о заключении соглашения о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit за $7,35 за акцию.

Политика Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.

Кино Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Кино Мединский раскритиковал фильм «Джокер» Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.