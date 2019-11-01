Лига чемпионов
Петербургский дневникЮрий Лодыгин убежден, что «Зенит» обыграет ЦСКА
Бывший голкипер петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин, которые летом покинул Петербург и перешел в турецкий «Газишехир Газиантеп», поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи сине-бело-голубых с московским ЦСКА. Напомним, матч состоится в субботу, 2 ноября, на «Газпром Арене».
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