Бывший голкипер петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин, которые летом покинул Петербург и перешел в турецкий «Газишехир Газиантеп», поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи сине-бело-голубых с московским ЦСКА. Напомним, матч состоится в субботу, 2 ноября, на «Газпром Арене».

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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