Бывший мэр Москвы скончался 10 декабря. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы. Как отмечается в материале, информацию о месте захоронения тела бывшего мэра Москвы подтвердили - Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище

Политика В Госдуме отреагировали на принятие ГА ООН резолюции по Крыму Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

Путешествия Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин в интервью изданию Ura.ru рассказал, какие направления туристы могут выбрать после введения турецкими властями налога на проживание в отелях.

Экономика В России резко взлетели цены на рожь В России резко взлетели цены на рожь из-за рекордно низкого с 2010 года урожая, вызванного засухой, отмечается в мониторинге данных «ПроЗерно», которые уточняет «Интерфакс».

Космос На обратной стороне Луны появились странные объекты Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.

Интернет В Gmail стало возможно пересылать несколько цепочек писем Американская корпорация Google объявила, что теперь электронная почта Gmail позволяет прикреплять к сообщению в качестве вложения сразу несколько предыдущих писем или цепочек писем.

Происшествия Глава района Крыма погибла в ДТП В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.

Общество Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.