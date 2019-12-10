Общество
Вести ПодмосковьяЮрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище
Бывший мэр Москвы скончался 10 декабря. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы. Как отмечается в материале, информацию о месте захоронения тела бывшего мэра Москвы подтвердили - Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.
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Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы "сдали нервы".
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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
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Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата
Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
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Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин в интервью изданию Ura.ru рассказал, какие направления туристы могут выбрать после введения турецкими властями налога на проживание в отелях.
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Ирина Понаровская рассказала, как пережила клиническую смерть в 26 лет
Впоследствии оказалось, что Ирина не просто упала в обморок, а пережила клиническую смерть от болевого шоа вызванного выходом камней из почек.
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Убившего сотрудника СК направят на принудительное лечение
Обвиняемого в убийстве сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ направят на принудительное лечение.
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Шнуров посвятил стихи экс-мэру Москвы Лужкову
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.
Экономика
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В России резко взлетели цены на рожь из-за рекордно низкого с 2010 года урожая, вызванного засухой, отмечается в мониторинге данных «ПроЗерно», которые уточняет «Интерфакс».
Политика
Опубликовано видео Путина и Зеленского в Париже
Космос
На обратной стороне Луны появились странные объекты
Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Сайт «Миротворец» прекратит действовать
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Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем
Президент России Владимир Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем, но признал, что для принятия решения времени мало.
Общество
Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН).
Интернет
В Gmail стало возможно пересылать несколько цепочек писем
Американская корпорация Google объявила, что теперь электронная почта Gmail позволяет прикреплять к сообщению в качестве вложения сразу несколько предыдущих писем или цепочек писем.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»
Эксперты Восточного комитета полагают, что действия США подрывают достижение наметившейся нормализации отношений между Россией и Украиной при посредничестве Берлина и Парижа.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Единоборства
Алоян завоевал титул WBA Gold в легчайшем весе, победив Батисту
В Кемерове состоялся вечер профессионального бокса, который возглавил бой между Мишей Алояном и Роналом Батистой.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
Политика
Путин назвал заложившего мину под государственностью России правителя
Революционер и основатель СССР Владимир Ленин заложил мину под российскую государственность, считает президент России Владимир Путин.
Кино
Netflix выпустил отдельные трейлеры про Геральта, Цири и Йеннифэр
Политика
Путин высказался о приговорах за «брошенный стаканчик»
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о публичных протестах России и нарушениях закона, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных органов.