Общество
Russia NewsЮрий Лужков скончался от лопнувшего сосуда
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер через день после плановой операции на сердце в Мюнхене. Сама операция прошла хорошо, но из глубокого наркоза Лужков уже не смог выйти- у него лопнул один из сосудов. После этого у Лужкова начался отёк лёгких, справиться с которым медикам уже не удалось.
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Происшествия
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Общество
Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Общество
Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет
Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут иск об ограничении родителей девочки в правах, а если выявятся дополнительные обстоятельства — то и о лишении их родительских прав.
Общество
Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге
Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
Путин потребовал не искать замену импортным лекарствам любой ценой
Президент России Владимир Путин заявил, что о полном запрете импортных лекарств любой ценой не может идти речи.
Экономика
С 1 января неработающим пенсионерам увеличат пенсию
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем запрете на участие российским спортсменам в крупных международных соревнованиях.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Зеленского один на один
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели краткую встречу тет-а-тет и без переводчиков на полях «нормандского» саммита в Париже, который состоялся 9 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
«Болгарский поток» начнет работу с 1 января
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Политика
Лидеры встречи «нормандской четверки» приняли коммюнике
Космос
Странный астероид обстреливает космос частицами
После выброса с частицами произошло одно из двух: они либо вращались по орбите в течение короткого периода времени в несколько дней, прежде чем упасть обратно на поверхность астероида, либо были выброшены в космос.
Общество
Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон
Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
Шоу-бизнес
Энн Хэтэуэй родила второго ребенка
Актриса жаловалась на трудности с зачатием В Сети появилась радостная новость — в семье 37-летней звезды "Дневника принцессы" Энн Хэтэуэй и 38-летннего дизайнера Адама Шульмана случилось пополнение.
Армия и оружие
Каратели открыли огонь по ДНР накануне «нормандского» саммита
Украинские оккупационные войска открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка в Донецкой Народной Республике.
Политика
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко о государственной измене при подписании Минских соглашений.
Политика
Путин согласился с идеей вернуть дела педофилов в суды присяжных
Президент России Владимир Путин согласился с идеей возврата в подсудность судов присяжных дел в отношении педофилов и чиновников.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
Космос
Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие
Политика
Демократы намерены предъявить Трампу обвинения по двум статьям
Демократы в палате представителей США намерены предъявить президенту Дональду Трампу два обвинения в рамках процедуры импичмента: злоупотребление полномочиями и препятствие расследованию, заявил во вторник журналистам председатель комитета палаты по судебным вопросам Джеррольд Надлер.
Общество
Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова
Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Александра Коршунова, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Общество
В России закроется журнал Men’s Health
В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.
Общество
Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
Политика
Лавров прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Вашингтон.
Общество
Мэрия перепутала ветеранов с ветеринарами в социальной рекламе
На улицах Орла разместили социальную рекламу, которая призывает заботиться о ветеринарах.
Происшествия
В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида
В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида, передает "Бумага".