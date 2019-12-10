Общество

Russia NewsRussia NewsЮрий Лужков скончался от лопнувшего сосуда

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер через день после плановой операции на сердце в Мюнхене. Сама операция прошла хорошо, но из глубокого наркоза Лужков уже не смог выйти- у него лопнул один из сосудов. После этого у Лужкова начался отёк лёгких, справиться с которым медикам уже не удалось.
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Названа причина смерти Лужкова

РИА Новости07:59

Стала известна причина смерти Лужкова

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Стали известны обстоятельства смерти Юрия Лужкова

РЕН ТВ05:27

СМИ: немцы не смогли вывести Лужкова из наркоза

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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 09:55, Ашберн
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Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
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Каратели открыли огонь по ДНР накануне «нормандского» саммита

Украинские оккупационные войска открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка в Донецкой Народной Республике.
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Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко о государственной измене при подписании Минских соглашений.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
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Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие

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Демократы намерены предъявить Трампу обвинения по двум статьям

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Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

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В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

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Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
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