Коронавирус
ИзвестияЮрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Певец Юрий Шатунов, проживающий в настоящее время в Германии, рассказал, как в стране борются с карантином, и отметил массовую скупку немцами туалетной бумаги. В эфире телеканала «Россия 1» артист сообщил, что вместе с семьей находится в самоизоляции.
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Транспорт
Собянин продлил и дополнил пропускной режим
Москва продлевает до начала мая действие ограничений, введенных 13 апреля из-за пандемии, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
РИА Новости 05:53
Армия и оружие
На Украине показали подводные испытания танка Т-72
«Укроборонпром» показал на YouTube ход испытаний модернизированного танка Т-72.
Профиль 16:29
Шоу-бизнес
Анна Седокова опубликовала интимное фото с Янисом Тиммой
Российская певица Анна Седокова выложила в Instagram откровенное фото с баскетболистом Янисом Тиммой.
Пятый канал вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Павел Прилучный забрал детей у супруги Агаты Муцениеце
Павел Прилучный встретился со своими детьми, забрав их у Агаты Муцениеце.
Актуальные Новости 13:19
Наука
Великобритания начнет производить вакцину от коронавируса
Великобритания начнет производить вакцину от коронавируса, которая еще не прошла клинические исследования.
Lenta.ru 16:29
Экономика
США предрекли рекордный рост госдолга из-за коронавируса
Государственный и частный долг США из-за распространения коронавируса вырастет в 2020 году до рекордных значений, сообщила 18 апреля The Washington Post.
Известия 23:09
Политика
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
Культура
В США из-за коронавируса впервые отменили фестиваль Comic-Con
Ежегодный международный конкурс Comic-Con, проводимый в Калифорнии, впервые за 50 лет был отменён. Он был запланирован на 23-26 июня.
Discover24 04:58
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Общество
МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень
Специалисты МЧС России советуют, вернувшись из магазина, замачивать зелень, помидоры и огурцы на 10-15 минут в воде для профилактики распространения коронавируса.
ТАСС 20:29
Общество
«Новое и ужасное»: экономисты рассказали о будущем после пандемии
Профессор истории и директор Европейского института при Колумбийском университете Адам Туз считает, что в мире возникло что-то новое и ужасное.
Вечерний курьер 09:57
Происшествия
В Минусинском районе в упор расстреляли мужчину
В Минусинском районе Красноярского края буквально среди бела дня два человека расстреляли 24-летнего мужчину.
ТВ-Енисей 08:58
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели 08:25
Авто
Ford Mustang назвали самым популярным спорткаром в мире
Уже пятый год подряд Ford Mustang становится самым популярным спорткаром в мире.
SpeedMe 04:57
Музыка
Мировые звёзды участвуют в онлайн-концерте в поддержку врачей
Peterburg2.ru 15:42
Здоровье
Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме.
РИА Новости 07:23
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
Здоровье
В Челябинской области выросло число зараженных коронавирусом
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в пятницу, 17 апреля, выросло до 64 человек. В больницах продолжают находиться 35 человек.
Курс дела вчера в 02:54
Общество
Работающим курянам старше 65 лет продлят больничный лист
С 6-го апреля работающим курским пенсионерам оформили больничный лист до 19 апреля.
Курск сегодня вчера в 10:35
Наука
Что будет, если разогнанный в коллайдере протон попадет в человека
В 1978 году при работе с советским ускорителем У-70 ученый получил поражение в голову пучком элементарных частиц: луч пронзил мозг насквозь.
Популярная механика 12:17
Культура
Россиянам покажут постановку Вырыпаева и научат смотреть в небо в Okko
Онлайн-кинотеатр Okko покажет постановку Ивана Вырыпаева «Интертеймент».
Lenta.ru вчера в 00:04
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Происшествия
Появилось видео задержания замглавы Хакасии
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета 05:31
Религия
В Саратове полиция перекрыла подъезды к Троицкому собору
Общественное мнение 13:25
Экономика
США закупили защитные маски у непроверенных поставщиков
Власти Соединенных Штатов потратили более $110 млн на закупку защитных масок для работников здравоохранения по завышенной цене и у непроверенных поставщиков.
Известия 22:55
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех пансионатах городов Грумелло-Дель-Монте и Кастелли-Калепьо (область Ломбардия, Республика Италия)", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 22:04
Футбол
Бабенков: у Сапогова на ноутбуке были записи игр «Ювентуса», он их смотрел как сериалы
Олег Бабенков, бывший партнёр футболиста Алексея Сапогова по учалинскому «Горняку», сообщил, что форвард всегда был болельщиком «Ювентуса».
Чемпионат 15:36