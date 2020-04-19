Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине. Об этом он рассказал в эфире передачи «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1», передает РИА Новости. По его словам, немцы тоже начали скупать туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса.

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