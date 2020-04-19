Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЮрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине. Об этом он рассказал в эфире передачи «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1», передает РИА Новости. По его словам, немцы тоже начали скупать туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса.
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Певца Шатунова удивила популярность туалетной бумаги в Германии из-за коронавируса

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По словам вице-президента Karma Powertrain Влада Калика, Revero GTE является продолжением успешного Revero GT и "открывает новую эру чистых полностью электрических технологий".
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