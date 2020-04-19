Коронавирус
Lenta.ruЮрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине. Об этом он рассказал в эфире передачи «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1», передает РИА Новости. По его словам, немцы тоже начали скупать туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса.
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Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Общество
МВД разъяснило порядок замены паспортов с истекшим сроком действия
В соответствии с указом президента, сегодня опубликованном на портале законодательных актов, для граждан России, у которых срок действия внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена паспорта не требуется.
Российская газета вчера в 13:19
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 17 апреля в 06:31
Общество
Доктор Комаровский объяснил, как следует дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
Газета.Ru вчера в 08:31
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru вчера в 08:50
Гаджеты
Samsung Galaxy Note20 получит аккумулятор на 4000 мАч
Megaobzor.com 17 апреля в 14:43
Экономика
США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса
Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:07
Единоборства
Тактаров назвал Хабиба «ваххабитом из Цумадинского района»
Газета.Ru вчера в 06:59
Общество
В Швеции ежедневно умирают 60 человек от коронавируса
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на пресс-конференции заявил, что число смертей от коронавируса держится на уровни 60-ти случаев в сутки.
Pravda.Ru 16 апреля в 09:07
Общество
Правительство установило максимальные выплаты безработным
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 17 апреля в 08:58
Происшествия
Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае
Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
Интерфакс 00:52
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Культура
Скончался писатель Александр Кабаков
Российский писатель и журналист Адександр Кабаков умер в Москве на 77 году жизни.
News.ru вчера в 17:28
Происшествия
В Новосибирской области выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось еще у десяти жителей Новосибирской области, среди них - один ребенок, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 00:57
Общество
Подсчитано число россиян старше 100 лет
Большинство россиян в возрасте 100 лет и старше живут в Москве (7,7 тысячи), Санкт-Петербурге (3,5 тысячи), Астраханской (752 человека) и Московской (689 человек) областях, а также в Краснодарском крае (413 человек).
Lenta.ru 00:17
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:39
Армия и оружие
Sohu рассказало, чем для Украины обернется попытка нападения на Россию
Китайские аналитики констатировали, что последние несколько лет отношения между Россией и Украиной переживают крайне сложный период.
ПолитРоссия 17 апреля в 15:25
Религия
В Саратове полиция перекрыла подъезды к Троицкому собору
Общественное мнение вчера в 13:25
Авто
Компания Karma готовит свой первый электромобиль Revero GTE
По словам вице-президента Karma Powertrain Влада Калика, Revero GTE является продолжением успешного Revero GT и "открывает новую эру чистых полностью электрических технологий".
За рулем Кубань 17 апреля в 01:46
Происшествия
Коронавирус подтверждён еще у одного жителя Волжского
Диагноз поставили троим жителям Среднеахтубинского района (33, 35 и 47 лет), 38-летнему жителю Михайловки и 50-летнему жителю Камышина.
Волжский.ру вчера в 06:16
Финансы
Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в пятницу, 17 апреля, курсы евро и доллара показали значительное снижение, гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru 17 апреля в 03:15
Общество
Американцы вышли на протесты из-за карантина
В США прошла волна протестов с требованием об отмене карантина и возвращении к нормальной жизни. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Lenta.ru вчера в 22:12
Экономика
Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР
Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
Московский Комсомолец вчера в 10:36
Космос
NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС 17 апреля в 12:50
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
РБК вчера в 13:40
Авто
Чем новый Kia Mohave 2020 лучше Toyota Land Cruiser?
По силовой части Kia Mohave оснащается трехлитровым дизельным агрегатом на 260 л.с. В роли трансмиссии предлагается восьмиступенчатая коробка-автомат.
Car.ru вчера в 06:36
Гаджеты
LG показала на видео смартфон нового поколения Velvet
На YouTube обнародован видеоролик (см. ниже), демонстрирующий дизайн смартфона LG нового поколения под названием Velvet.
3DNews 00:47
Общество
В Приморье зафиксировано уже 80 случаев заражения коронавирусом
По состоянию на 19 апреля в крае за последние сутки обнаружено 13 новых случаев заражения, 20 жителей края ждут окончательного диагноза.
Primpress.ru 00:18
Происшествия
МВД Башкирии прокомментировало видео задержания детей на улице
Российская газета 17 апреля в 03:02