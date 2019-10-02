Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2) заявил, что мадридский клуб выиграет этот турнир. При этом он не стал говорить, что в составе его команды есть два топ-футболиста.

Юрий Семин: «Думаю, в этом сезоне „Атлетико“ выиграет Лигу чемпионов»

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