Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЮрий Семин: «Думаю, в этом сезоне „Атлетико“ выиграет Лигу чемпионов»

Локомотив — Атлетико
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
33′
48′
Жоау Феликс
58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
62′
77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
80′
82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
83′
84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
85′
87′
Коке
Анхель Корреа
Как "Атлетико" был одним из лидеров испанского чемпионата, так им и остался. Думаю, он и Лигу чемпионов выиграет в этом году.
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