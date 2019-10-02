Лига чемпионов
REGNUMСёмин объяснил поражение «Локомотива» от «Атлетико»
|29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
|33′
|48′
Жоау Феликс
|58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
|62′
|77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
|80′
|82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
|83′
|84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
|85′
|87′
Коке
Анхель Корреа
|39%
|Владение мячом
|61%
|78%
|Процент точных передач
|85%
|6
|Удары в сторону ворот
|8
|3
|Удары в створ ворот
|8
|6
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|4
|7
|Угловые
|7
|12
|Отборы
|18
|12
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
19
Эдер
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
6
Баринов
27
Серкейра
7
Крыховяк
3
Идову
18
Коломейцев
23
Мариу
13
Облак
4
Арьяс
2
Хименес
18
Фелипе
12
Лоди
22
Эрмосо
5
Парти
8
Сауль
10
Корреа
11
Лемар
9
Мората
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
Нехватка сил стала причиной поражения «Локомотива» от «Атлетико» в Лиге чемпионов. Об этом заявил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин, сообщает «Матч ТВ».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Наука
От ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн
Piter.tv вчера в 04:03
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei, которые все-таки получат Android 10
Новый Android придет на устройства вместе с оболочкой EMUI 10. Речь, отметим, пока что идет о тестовых сборках, а не о стабильных релизах.
Российская газета вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову
Рамблер 02:21
Музыка
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Политика
Зеленский начал совещание по «формуле Штайнмайера» в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский начал совещание в Верховной раде с депутатами фракции партии "Слуга народа" по "формуле Штайнмайера", в связи чем приостановлена работа в парламенте.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы
В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания вчера в 11:37
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Политика
В Кремле оценили подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» стало позитивным фактом.
Известия 06:20
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма вчера в 07:50
Общество
Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров
Ресторан "Армения" отсудил у оппозиционеров 241 тыс. 520 руб. Об этом сообщила РБК адвокат одного из ответчиков по иску Владимира Милова Валентина Фролова.
РБК 06:14
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 30 сентября в 13:15
Политика
Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с 70-летием Китая
Росбалт 30 сентября в 23:20
Происшествия
Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» про Харли Квинн
Планируется, что в российский прокат фильм «Хищные птицы» выйдет 6 февраля 2020 года.
RuNews24.ru 03:44
Кино
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя
RuNews24.ru 03:31
Происшествия
В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом
В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31
Происшествия
В сеть утекла налоговая информация десятков миллионов россиян
Британская исследовательская компания Comparitech обнаружила, что налоговые данные 20 млн россиян хранились в открытом доступе в сети около года.
Ferra 03:51
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
СК Петербурга задержал экс-главу своего экономического управления
СК Петербурга возбудил уголовное дело о покушении на часть четвертую статьи 159 УК – «Мошенничество в особо крупном размере».
Примечания 05:24
Происшествия
Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой
По его данным, в отношении 40-летнего подполковника велось следствие по делу о мошенничестве.
Lenta.ru 04:15
Игры
«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве
«Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 04:10
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС вчера в 12:33
Авто
Компания Great Wall представила Haval H9 для экстремального бездорожья
Недавно компания Great Wall представила новую модель Haval H9.
Дни24 вчера в 10:56
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Единоборства
«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко
Lenta.ru 30 сентября в 11:03