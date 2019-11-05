Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЮрий Семин: «Если „Ювентус“ позволит, попробуем атаковать чаще»

Локомотив — Ювентус
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Не все зависит от нас: многое зависит и от соперника. Позволят они нам атаковать, будем пробовать атаковать.
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