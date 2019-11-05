Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессЮрий Семин: «Если „Ювентус“ позволит, попробуем атаковать чаще»
Не все зависит от нас: многое зависит и от соперника. Позволят они нам атаковать, будем пробовать атаковать.
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Футбол
«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Газета.Ru 17:31
Финансы
Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по объему депозитов физлиц в третьей декаде октября достигла 6,36% годовых, следует из материалов ЦБ.
Ведомости 05:49
Здоровье
Проект якутского врача выиграл президентский грант
Наш проект активно поддерживают министр здравоохранения республики Елена Афроимовна Борисова и руководство Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи в лице главного врача Ивана Сергеевича Иванова.
SakhaLife.ru 19:00
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Lenta.ru 22:43
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 18:46
Здоровье
Треть жителей Вологодской области сделали прививки от гриппа
На 31 октября процедуру вакцинации всего прошли 397 тысяч человек, что составляет 33,7% населения Вологодской области.
Московский Комсомолец 06:25
Гаджеты
В России запустили сервис по аренде iPhone
Официальный продавец техники Apple в России, компания re:Store совместно с Forward Leasing запустил сервис по аренде гаджетов.
АБН 22:28
Происшествия
В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы
В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
Российская газета 21:45
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru 22:00
Авто
Бюджетный аналог Hyundai Santa Fe оказался в 3 раза дешевле оригинала
Компания Landwind «рассекретила» стоимость и дату начала продаж нового флагманского кроссовера Landwind E315 E315, который похож на обновленный Hyundai Santa Fe.
CarsWeek.ru 00:57
Наука
Ученые назвали новую опасность курения
Ученые узнали, что люди, которые имеют шизофрению и депрессию, курили намного чаще, чем другие участники исследования.
Газета.Ru 22:44
Единоборства
Комиссия запретила Ковалеву драться до января
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.
Матч ТВ 07:11
Шоу-бизнес
Богомолов трогательно поздравил Собчак с именинами
Муж экс-кандидата в президенты Ксении Собчак Константин Богомолов трогательно поздравил супругу с днём рождения.
News.ru 17:06
Политика
Джонсон сравнил лидера оппозиции со Сталиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина с главой СССР Иосифом Сталиным (с 1924 по 1953 год).
ТАСС 21:42
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Культура
В Омске открывается Центр «Эрмитаж-Сибирь»
Туризм в России 07:50
Шоу-бизнес
Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске
Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.
78.ru 03 ноября в 10:40
Экономика
Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM 01:56
Технологии
Инженеры из РФ нашли способ слежки с помощью бытовой техники
Ядро процессора ARM сейчас можно найти в любом электронном устройстве, включая телефоны, планшеты, телевизоры и бытовую технику.
VSE42.RU 21:32
Футбол
Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно
Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.
Вести.Ru 16:00
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru вчера в 05:29
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Происшествия
Комиссия минздрава разберется с издевательствами в больнице Миасса
Минздрав Челябинской области проверит больницу в Миассе, где санитарка умыла пациентку половой тряпкой.
Газета.Ru 11:11
Происшествия
В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения
По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.
ТАСС 20:46
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой пассией
В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.
Независимый публицист 15:44
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксаны Воеводиной
Стоит отметить, что интернет-пользователи, которые следят за активностью Воеводиной в социальных сетях, не могли не заметить, что ее малыш похож на короля Малайзии, как две капли воды.
ГЛАС.RU 04:50
Космос
Запуск спутника ГЛОНАСС перенесли на неделю
Запуск навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк, ранее назначенный на 2 декабря, перенесли на неделю.
Реальное время 02 ноября в 23:45
Политика
Горбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что страны Запада присвоили себе победу в холодной войне.
Газета.Ru 17:17
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по «защите» нефти в Сирии
Американский президент Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии США по «обеспечению безопасности нефтяных месторождений» на востоке Сирии.
Политика Сегодня 22:15