Лига чемпионов
Советский спортЮрий Семин: Хотим создать «Ювентусу» проблемы
После матча в Турине было мнение, что Ювентусу будет легче играть в Черкизове, потому что Локомотив будет раскрываться.
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Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Общество
Госдума одобрила законопроект о восстановлении системы вытрезвителей
Госдума одобрила законопроект о восстановлении системы вытрезвителей Депутаты Госдумы приняли в первом чтении два законопроекта, благодаря которым в России снова появятся вытрезвители.
Russian Deadline 10:00
Фигурное катание
Бывшую ученицу Тутберидзе затравили за критику Загитовой
Российская фигуристка Дарья Паненкова критически высказалась о выступлении соотечественницы Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France, за что получила массу негативных комментариев на странице в Instagram.
Lenta.ru вчера в 22:23
Здоровье
Минздрав изменил рекомендованный уровень суточного потребления соли
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.
Мой Брянск 02 ноября в 07:16
Авто
Седан Volkswagen Polo получил новую дешевую спецверсию
Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в России бестселлер Volkswagen Polo в новом, более доступном исполнении SELECT.
Автоновости дня 05:16
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган подтвердили, что ждут четвертого ребенка
В прессе уточнялось, что у Джигана и Самойловой будет еще один ребенок, однако рассказывать о пополнении в семье они не планируют.
Актуальные Новости 05:05
Общество
ЦБ выпустил памятные монеты «Дед Мороз и лето»
Банк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные советскому мультфильму «Дед Мороз и лето».
Известия 03:56
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
Политика
В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа
Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия вчера в 18:36
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования
Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
RT на русском 10:28
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
Происшествия
В Адыгее мужчина признался в убийстве школьницы из-за телефона
RT на русском 09:49
Теннис
Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP
В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Sportbox.RU 08:55
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Политика
Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО
Идею вступления Украины в НАТО поддержали все члены альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Газета.Ru 05:32
Футбол
Арустамян: «Зимой ЦСКА сделает предложение „Уфе“ по Фомину»
22-летний хавбек "Уфы" Даниил Фомин уже ближайшей зимой может перейти в московский ЦСКА, сообщает футбольный инсайдер и комментатор Нобель Арустамян.
Sport.ru 03:29
Общество
Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка
Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера.
Известия 07:59
Общество
Киселев объяснил протесты в России излишком студентов
Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил протестные настроения в обществе большим количеством выпускников гуманитарных высших учебных заведений.
Московский Комсомолец 04:00
Футбол
Де Лигт не поможет «Ювентусу» в матче с «Локомотивом» в Москве
Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт не сыграет с московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
РИА Новости 08:03
Футбол
Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов
Матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" обернулся массовой дракой фанатов обеих команд.
Газета.Ru 10:18
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины
Вечером 4 ноября съемочная бригада, работающая над созданием фильма «Вечные», нашла на площадке мину времен Второй мировой войны.
StarHit.ru 07:00
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 07:41
Политика
В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Кино
Евгений Миронов рассказал о работе над ролью Владимира Ленина
Подмосковье Сегодня 08:02
Общество
В Прикамье Оса признана самым комфортным городом
В Пермском крае у города Оса самый высокий индекс качества городской среды — 192 баллов, что свидетельствует о благоприятной городской среде.
REGNUM 07:48
Происшествия
Готовивший теракт в Москве мужчина признал вину
Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве, сообщается на сайте столичного главка СК.
РИА Новости 07:45
Армия и оружие
Военные НАТО начали учения на границе с Россией
В Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса.
Lenta.ru вчера в 03:35
Космос
Найдена смертоносная для всей Вселенной аномалия
Международная группа астрономов обнаружила аномалию, указывающую на то, что Вселенная искривлена и замкнута подобно сфере, а не является плоской, как считалось ранее.
Lenta.ru 06:46
Транспорт
Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17
Политика
План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
RT на русском 09:54