Лига чемпионов

Советский спортСоветский спортЮрий Семин: Хотим создать «Ювентусу» проблемы

Локомотив — Ювентус
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
После матча в Турине было мнение, что Ювентусу будет легче играть в Черкизове, потому что Локомотив будет раскрываться.
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Расслабиться и кайфануть. Иначе против «Ювентуса» с Роналду шансов у «Локомотива» нет

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