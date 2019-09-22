Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» в матче 10-го тура чемпионата России (3:2). По его словам, железнодорожники слишком много позволяли сопернику на флангах.

Юрий Семин: «„Локомотив“ дал „Оренбургу“ много свободы на флангах»

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