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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЮрий Семин: «„Локомотив“ дал „Оренбургу“ много свободы на флангах»

Оренбург — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
10′
Дмитрий Баринов
33′
Владислав Игнатьев
45′+1′
Дмитрий Живоглядов
48′
Федор Смолов
Жига Шкофлек
Вадим Афонин
64′
68′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
Филип Рогич
69′
75′
Федор Смолов
Эдер
77′
Александр Коломейцев
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
81′
88′
Эдер
Филип Рогич
Андреа Чуканов
88′
90′
Дмитрий Баринов
Брайан Идову
Артем Кулишев
90′+2′
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» в матче 10-го тура чемпионата России (3:2). По его словам, железнодорожники слишком много позволяли сопернику на флангах.
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