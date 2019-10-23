Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЮрий Семин: «„Локомотив“ сыграл на 100 процентов своих возможностей»

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Ювентуса» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:2) отметил, что команда сыграла на 100 процентов своих возможностей. Также он рассказал, о чем говорил с Криштиану Роналду после финального свистка.
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