Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Ювентуса» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:2) отметил, что команда сыграла на 100 процентов своих возможностей. Также он рассказал, о чем говорил с Криштиану Роналду после финального свистка.

Юрий Семин: «„Локомотив“ сыграл на 100 процентов своих возможностей»

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