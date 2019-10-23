Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Ювентуса» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:2) отметил, что команда сыграла на 100 процентов своих возможностей. Также он рассказал, о чем говорил с Криштиану Роналду после финального свистка.

Юрий Семин: «„Локомотив“ сыграл на 100 процентов своих возможностей»

Гаджеты Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Авто Компания Audi представила гибридный седан Audi A6 55 TFSI e quattro Клиенты могут заряжать Audi A6 55 TFSI e quattro на общественных зарядных станциях до выходной мощности 7,4 кВт с помощью прилагаемого кабеля режима 3. Это означает, что для зарядки пустой высоковольтной батареи требуется примерно два с половиной часа.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Армия и оружие Турция прекратила военную операцию в Сирии 1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Политика WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.

Политика Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.

Экономика Сбербанк раскрыл данные о расходах среднего класса в РФ В целом в третьем квартале 2019 года наблюдается улучшение динамики индекса потребительских настроений по сравнению с предыдущим кварталом, который вырос на пять процентных пунктов — до минус 16%.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Экономика Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке "Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.