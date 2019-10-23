Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал причину поражения своей команды в поединке против туринского «Ювентуса» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Семин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче с «Ювентусом»

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Политика Конгресс США призвал Россию предъявить доказательства вины Уилана Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, призывающую Россию либо отпустить подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана, либо предоставить доказательства его вины.

Общество Российских семей с низкими доходами стало меньше Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Экономика В РЖД посчитали стоимость ВСМ между Петербургом и Нижним Новгородом По данным источника, 1,59 трлн руб. потребуется на участок Санкт-Петербург — Москва длиной 659 км, еще 530 млрд руб.— на участок Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км. Дополнительно потребуются 30,6 млрд руб. на проектирование участка ВСМ между двух столиц.

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Политика Уволен глава департамента соцзащиты Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента труда и социальной защиты Владимира Петросяна.

Шоу-бизнес Звезда «Дома−2» Евгения Феофилактова рассекретила нового избранника Месяц назад бывшая участница проекта «Дом−2» Евгения Феофилактова поделилась со своими подписчиками радостной новостью — она вновь влюблена и очень счастлива.