Лига чемпионов

Экономика сегодняЭкономика сегодняСемин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче с «Ювентусом»

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал причину поражения своей команды в поединке против туринского «Ювентуса» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
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