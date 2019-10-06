Футбол
Спорт-ЭкспрессЮрий Семин: «Миранчук 30 минут играл прилично, у Смолова микротравма»
Главный тренер «Локомотива» после победы над «Арсеналом» (2:1) рассказал о состоянии здоровья Федора Смолова и Бенедикта Хеведеса, а также готовности Алексея Миранчука. Локомотив — Арсенал Т День учителя в Черкизове.
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Происшествия
Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Армия и оружие
Курды заявили об отводе сил США от сирийско-турецкой границы
Вооруженные формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили в понедельник, что Соединенные Штаты отвели своих военных от сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, не выполнив тем самым своих обязательств перед курдами.
Фигурное катание
На турнире в Японии Трусова опередила Загитову
Происшествия
Подросток изнасиловал 6-летнюю девочку в Ленобласти
Накануне, в воскресенье, 6 октября, в полицию поступило обращение гражданки, проживающей в городе Тихвине, о том, что в отношении ее внучки 6 лет было совершено сексуальное насилие.
Политика
Президент Владимир Путин отмечает 67 день рождения
Сегодня, 7 октября, свой день рождения отмечает президент России Владимир Путин.
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Политика
В Греции 13 церквей отказались признавать ПЦУ
В Греции 13 православных церквей отказываются признать действия Константинополя по выдаче автокефалии так называемой православной церкви Украины (ПЦУ).
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Политика
В Киеве прошёл митинг против «формулы Штайнмайера»
В воскресенье в столице Украины прошёл митинг против "формулы Штайнмайера".
Общество
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток
Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Политика
Киев перенес начало отвода сил в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого в Донбассе не начнется в понедельник, поскольку были нарушения перемирия.
Общество
Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты
Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
Происшествия
Жительниц Приамурья оштрафовали за распространение фейков о паводке
Две женщины, рассылавшие через мессенджер недостоверную информацию о паводке, впервые в Приамурье оштрафованы по новой статье КоАП о распространении фейков, сообщает УМВД по Амурской области.
Общество
Сестра Марка Цукерберга попробовала водку в Петербурге
Здоровье
Неожиданные симптомы рака назвал доктор Мясников
При появлении симптомов онкологии тело человека меняется. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
Политика
Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
Политика
Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки
Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Финансы
Смертельный номер. С середины октября курс рубля может резко измениться
Рубль, как валюта, относящаяся к стране с формирующимся рынком, относится к числу рисковых активов.
Политика
В США назвали «Северный поток — 2» сокрушительным ударом по Европе
Запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
Происшествия
Генпрокуратура назвала причину трагедии в лагере «Холдоми»
Кривонис отметила, что много нарушений прокурорами выявляется в области организации питания детей.
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Армия и оружие
Госдеп рассказал о ядерных арсеналах США и России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского ведомства, по состоянию на 1 сентября у России было 513 развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков, у США — 668 .
Политика
У Зеленского заговорили об отказе от «формулы Штайнмайера»
После подписания "формулы Штайнмайера" официальный Киев не сможет отказаться от выполнения условий нового договора по Донбассу.
Происшествия
В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей
Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
Авто
Обнародованы рублевые цены на «заряженные» X5 M и X6 M от BMW
X5 M и X6 M приедут в Россию ограниченным тиражом с приставкой Special Edition.