Главный тренер «Локомотива» после победы над «Арсеналом» (2:1) рассказал о состоянии здоровья Федора Смолова и Бенедикта Хеведеса, а также готовности Алексея Миранчука. Локомотив — Арсенал Т День учителя в Черкизове.

Политика Путин в компании Шойгу прогулялся по сибирской тайге Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу, на распространенных кадрах видно, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой, а также собирают грибы.

Политика ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил.

Здоровье Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".

Армия и оружие Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.

Политика Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Футбол Семак о травме защитника «Зенита» Мамманы: могу сказать, что все плохо Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что травма защитника команды Эмануэля Мамманы, полученная в матче чемпионата России против екатеринбургского «Урала», оказалась серьезной.

Технологии В «Билайне» подтвердили утечку базы данных абонентов ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") ведет расследование того, как база данных нескольких миллионов абонентов проводного интернета попала в Сеть.

Происшествия В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.

Экономика Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.

Происшествия В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.

Экономика Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс» Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.

Политика Лукашенко оценил пользу ремня для детей Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником наказания для детей, однако иногда этого не избежать.

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.

Общество Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Культура Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.

Здоровье В России из аптек отзывают лекарство с канцерогенными примесями Лекарство "Зантак" пропадёт с полок российских аптек из-за обнаружения в нём опасного вещества.

Политика Трамп признался, что не хотел звонить Зеленскому Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что вовсе не хотел звонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в июле, но его об этом попросил глава американского министерства энергетики Рик Перри.

Происшествия На Урале дети закопали живьем щенков, выкопали и забили до смерти Сообщается, что малолетние живодеры схватили пятерых щенков, которых месяц назад родила дворовая собака, закопали их, затем выкопали и избили до смерти.

Экономика Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.