Футбол
Спорт-ЭкспрессЮрий Семин: «Миранчук 30 минут играл прилично, у Смолова микротравма»
Главный тренер «Локомотива» после победы над «Арсеналом» (2:1) рассказал о состоянии здоровья Федора Смолова и Бенедикта Хеведеса, а также готовности Алексея Миранчука. Локомотив — Арсенал Т День учителя в Черкизове.
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Юрий Сёмин об игре с «оружейниками»: Ни одного простого матча с «Арсеналом» у нас не было
Тульские новостивчера в 09:42
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Политика
Путин в компании Шойгу прогулялся по сибирской тайге
Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу, на распространенных кадрах видно, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой, а также собирают грибы.
РИА Новости вчера в 17:31
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке
Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил.
Газета.Ru 05 октября в 18:26
Общество
7 октября в Стокгольме стартует Нобелевская неделя
В городе R 02:32
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Здоровье
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru вчера в 02:41
Армия и оружие
Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч
Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
Rusvesna.su вчера в 00:30
Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Футбол
Семак о травме защитника «Зенита» Мамманы: могу сказать, что все плохо
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что травма защитника команды Эмануэля Мамманы, полученная в матче чемпионата России против екатеринбургского «Урала», оказалась серьезной.
МК-Спорт вчера в 09:30
Технологии
В «Билайне» подтвердили утечку базы данных абонентов
ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") ведет расследование того, как база данных нескольких миллионов абонентов проводного интернета попала в Сеть.
Российская газета вчера в 16:16
Футбол
Футболисты «Барселоны» разгромили «Севилью», завершив матч вдевятером
РИА Новости вчера в 17:16
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 07:42
Экономика
Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности
В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 18:06
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый
В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Политика
Лукашенко оценил пользу ремня для детей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником наказания для детей, однако иногда этого не избежать.
Известия вчера в 17:00
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец 05 октября в 05:16
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Культура
Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса
Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
Мойка78 вчера в 16:30
Здоровье
В России из аптек отзывают лекарство с канцерогенными примесями
Лекарство "Зантак" пропадёт с полок российских аптек из-за обнаружения в нём опасного вещества.
Online47.ru вчера в 20:26
Политика
Трамп признался, что не хотел звонить Зеленскому
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что вовсе не хотел звонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в июле, но его об этом попросил глава американского министерства энергетики Рик Перри.
Комсомольская правда вчера в 00:09
Происшествия
На Урале дети закопали живьем щенков, выкопали и забили до смерти
Сообщается, что малолетние живодеры схватили пятерых щенков, которых месяц назад родила дворовая собака, закопали их, затем выкопали и избили до смерти.
Московский Комсомолец вчера в 09:06
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета вчера в 12:14
Происшествия
В Петербурге вылетевшая на остановку иномарка насмерть сбила пешехода
Российская газета 00:34
Экономика
Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
REGNUM 02:02
Происшествия
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Lenta.ru вчера в 11:20