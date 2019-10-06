Футбол
Спорт-ЭкспрессЮрий Семин: «Миранчук 30 минут играл прилично, у Смолова микротравма»
Главный тренер «Локомотива» после победы над «Арсеналом» (2:1) рассказал о состоянии здоровья Федора Смолова и Бенедикта Хеведеса, а также готовности Алексея Миранчука. Локомотив — Арсенал Т День учителя в Черкизове.
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Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.
SakhalinMedia.ru вчера в 09:30
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Политика
Дипломаты РФ в США проконтролируют вылет Юмашевой в Москву
Сотрудники российского консульства в США проконтролируют в понедельник вылет из Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Коммерсантъ 20:17
Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.
Lenta.ru 11:20
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета вчера в 00:50
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что актриса и ее близкие просят прекратить спекуляции вокруг ее состояния здоровья.
Газета.Ru 13:41
Футбол
Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над московским ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не собирается уходить в "Спартак".
Газета.Ru 18:15
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Экономика
В России снова начнут делать кальвадос
Единственное в России производство крепкого яблочного напитка кальвадос планируют возобновить на винзаводе "Прасковейское" в Ставропольском крае в 2020 году, сообщила РИА Новости начальник производственной лаборатории "Прасковейского" Наталья Алимова.
РИА Новости 20:22
Политика
Ещё один информатор выступил в ЦРУ по жалобе на Трампа
Ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 19:03
Политика
Трамп заявил, что семья Байдена была подкуплена
Семья бывшего вице-президента США Джо Байдена могла быть подкуплена, написал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп.
ФАН 16:27
Наука
Еда в компании приводит к перееданию
Ученые из Великобритании и Австралии утверждают, что еда в компании друзей или родственников приводит к перееданию, пишет American Journal of Clinical Nutrition.
МИР 24 04 октября в 18:48
Армия и оружие
Российские военные засекли более 30 пусков ракет в 2019 году
RT на русском 16:13
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета 12:14
Политика
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Владимир Путин в беседе с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом на "Российской энергетической неделе" заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:06
Фигурное катание
Трусова прокомментировала выступление с четырьмя четверными прыжками
Рязанка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на турнире Japan Open.
Московский Комсомолец 08:36
Общество
Матвиенко захотела ввести налог на самозанятых в России
Матвиенко считает, что с 2020 года такой налог необходимо ввести и в других регионах России.
Газета.Ru 04 октября в 17:48
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
МедиаПоток 04:48
Политика
Трамп выразил беспокойство по поводу своего наследия
Действующий американский лидер беспокоится по поводу своего наследия, передает ТАСС со ссылкой на Axios.
Взгляд.ру 19:24
Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые показали сына
Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко впервые показали сына. Фотографию ребёнка супруги выложили на своих страницах в Instagram.
News.ru 01:09
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Спорт
Глава РУСАДА рассказал о возможных санкциях со стороны WADA
Если объяснения не удовлетворят WADA, отечественный спорт ждут большие проблемы, рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.
Известия 19:14
Футбол
Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.
Ruposters.ru 05:12
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09