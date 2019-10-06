Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЮрий Семин: «Миранчук 30 минут играл прилично, у Смолова микротравма»

Главный тренер «Локомотива» после победы над «Арсеналом» (2:1) рассказал о состоянии здоровья Федора Смолова и Бенедикта Хеведеса, а также готовности Алексея Миранчука. Локомотив — Арсенал Т День учителя в Черкизове.
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Семин: у Смолова и Хеведеса микротравмы

Metaratings10:42

Юрий Семин: «Миранчук 30 минут играл прилично, у Смолова микротравма»

Спорт-Экспресс11:03

Семин рассказал о травмах Смолова и Хеведеса

Sportbox.RU09:47

Сёмин: похоже, и у Смолова, и у Хёведеса микротравмы

Чемпионат09:34

Семин: «У Смолова и Хеведеса микротравмы»

Sport24.ru09:27

Эдер не подвел, Миранчук вернулся. «Локо» переиграл «Арсенал»

Советский спорт09:21

Семин рассказал о травмах Смолова и Хеведеса

Матч ТВ09:47
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Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Известия 10:30
Армия и оружие

Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году

Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.
SakhalinMedia.ru вчера в 09:30
Происшествия

Американскую студентку изнасиловали в Петербурге

Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Политика

Дипломаты РФ в США проконтролируют вылет Юмашевой в Москву

Сотрудники российского консульства в США проконтролируют в понедельник вылет из Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Коммерсантъ 20:17
Политика

Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»

Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.
Lenta.ru 11:20
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета вчера в 00:50
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Семья Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что актриса и ее близкие просят прекратить спекуляции вокруг ее состояния здоровья.
Газета.Ru 13:41
Футбол

Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над московским ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не собирается уходить в "Спартак".
Газета.Ru 18:15
Политика

Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру 05:40
Экономика

В России снова начнут делать кальвадос

Единственное в России производство крепкого яблочного напитка кальвадос планируют возобновить на винзаводе "Прасковейское" в Ставропольском крае в 2020 году, сообщила РИА Новости начальник производственной лаборатории "Прасковейского" Наталья Алимова.
РИА Новости 20:22
Политика

Ещё один информатор выступил в ЦРУ по жалобе на Трампа

Ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 19:03
Политика

Трамп заявил, что семья Байдена была подкуплена

Семья бывшего вице-президента США Джо Байдена могла быть подкуплена, написал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп.
ФАН 16:27
Армия и оружие

В Донбассе под обстрел попали российские журналисты

Life.ru 13:33
Наука

Еда в компании приводит к перееданию

Ученые из Великобритании и Австралии утверждают, что еда в компании друзей или родственников приводит к перееданию, пишет American Journal of Clinical Nutrition.
МИР 24 04 октября в 18:48
Армия и оружие

Российские военные засекли более 30 пусков ракет в 2019 году

RT на русском 16:13
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

Газета.Ru 11:29
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета 12:14
Политика

Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского

Владимир Путин в беседе с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом на "Российской энергетической неделе" заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:06
Фигурное катание

Трусова прокомментировала выступление с четырьмя четверными прыжками

Рязанка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на турнире Japan Open.
Московский Комсомолец 08:36
Общество

Матвиенко захотела ввести налог на самозанятых в России

Матвиенко считает, что с 2020 года такой налог необходимо ввести и в других регионах России.
Газета.Ru 04 октября в 17:48
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Авто

Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями

В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
МедиаПоток 04:48
Политика

Трамп выразил беспокойство по поводу своего наследия

Действующий американский лидер беспокоится по поводу своего наследия, передает ТАСС со ссылкой на Axios.
Взгляд.ру 19:24
Происшествия

Полиция Нижегородской области начала проверку после избиения подростка

РБК 14:00
Шоу-бизнес

Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые показали сына

Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко впервые показали сына. Фотографию ребёнка супруги выложили на своих страницах в Instagram.
News.ru 01:09
Здоровье

Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции

Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Спорт

Глава РУСАДА рассказал о возможных санкциях со стороны WADA

Если объяснения не удовлетворят WADA, отечественный спорт ждут большие проблемы, рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.
Известия 19:14
Футбол

Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»

Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.
Ruposters.ru 05:12
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Подросток убил подругу и ее семью в Австрии

Российская газета 06:09
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Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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