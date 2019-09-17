Лига чемпионов

Советский спортСоветский спортЮрий Семин: Миранчук с командой, Хеведес рвется в бой

Байер — Локомотив
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Бай-Арена»
У Локомотива травмированы Алексей и Антон Миранчук, в выходные получил повреждение Бенедикт Хеведес.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Юрий Семин — перед матчем с «Байером»: «Вы уже всех по местам расставили. Может, нам уже и играть не надо?»

Матч ТВ12:27

Хватит ли глубины? «Локо» стартует в Лиге чемпионов. Без Миранчуков

Sportbox.RU07:23

Семин рассказал, что Хеведес может выйти на поле в матче с «Байером»

Спорт-Экспресс12:21

Как «Локомотиву» играть в Лиге чемпионов с «Байером» без Миранчуков

Московский Комсомолец05:40

Юрий Семин: Миранчук с командой, Хеведес рвется в бой

Советский спорт13:00

Семин перед стартом в ЛЧ: у нас переизбыток травм, но я верю в игроков

РИА Новости13:31

Юрий Семин: первая игра в Лиге чемпионов всегда самая важная

Вести.Ru13:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 15:46, Вашингтон
Общество

В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра

Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Гаджеты

Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире

Онлайн-ритейлер JD.com сообщает, что предзаказы на самую дешевую модель iPhone 11 по состоянию на 13 сентября составили около 500 тыс. единиц, что на 44% меньше, чем бронь на iPhone XR, которая в этот же период равнялась 900 тыс. гаджетов.
Газета.Ru вчера в 09:04
Общество

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Общество

Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада

Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Киберспорт

Valve назвала дату начала нового рейтингового сезона в Dota 2

Valve сообщила, что следующий рейтинговый сезон в Dota 2 начнется в четверг, 19 сентября.
CyberSport.ru 14:37
Футбол

Игуаин ударил тренера «Ювентуса» на тренировке

Газета.Ru 12:45
Происшествия

Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58
Происшествия

Мост обрушился в Псковской области

Часть конструкции автомобильного моста обрушилась во вторник в Себежском районе Псковской области.
ТАСС 15:19
Происшествия

Слуцкий поддержал осужденного актера Устинова

ProstoProSport 08:05
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

РИА Новости 00:31
Шоу-бизнес

Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке

17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Космос

Уфолог обнаружил инопланетный корабль на поверхности Луны

Дни24 08:18
Политика

Избранные депутаты Мосгордумы принесут присягу

РИА Новости вчера в 17:16
Происшествия

СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Происшествия

Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
RT на русском 09:52
Общество

Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 04:27
Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче первого тура Лиги чемпионов

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Зенит" сыграл вничью с французским "Лионом" — 1:1.
Известия 15:40
Политика

В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Общество

Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве

Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.
РБК 15:12
Транспорт

Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году

Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году.
REGNUM 01:09
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «Уверен, что мой следующий бой пройдет в России»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу заявил, что с высокой долей вероятности его следующий бой пройдет в России.
Махачкалинские известия 12:39
Происшествия

В Афганистане в результате взрывов погибли более 20 человек

Коммерсантъ 06:15
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Общество

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Армия и оружие

National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне

Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest.
Известия вчера в 03:50
Происшествия

В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Общество

Москву и область накрыл циклон: будет холодно

Днем в Москве и области всю неделю ожидается облачная с прояснениями и дождями (небольшими) погода: днем не выше 13 градусов тепла, ночами еще холоднее – всего 1-4 градуса тепла.
Московская газета 11:16
Шоу-бизнес

Принцесса Шарлотта случайно выдала беременность Кейт Миддлтон

Слова юной королевской особы перекликаются с недавними слухами о том, что Миддлтон очень хочет четвертого ребенка.
Lisa.ru вчера в 03:44
Происшествия

Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное