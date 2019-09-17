Лига чемпионов
Советский спортЮрий Семин: Миранчук с командой, Хеведес рвется в бой
У Локомотива травмированы Алексей и Антон Миранчук, в выходные получил повреждение Бенедикт Хеведес.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 15:46, Вашингтон
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире
Онлайн-ритейлер JD.com сообщает, что предзаказы на самую дешевую модель iPhone 11 по состоянию на 13 сентября составили около 500 тыс. единиц, что на 44% меньше, чем бронь на iPhone XR, которая в этот же период равнялась 900 тыс. гаджетов.
Газета.Ru вчера в 09:04
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Киберспорт
Valve назвала дату начала нового рейтингового сезона в Dota 2
Valve сообщила, что следующий рейтинговый сезон в Dota 2 начнется в четверг, 19 сентября.
CyberSport.ru 14:37
Футбол
Игуаин ударил тренера «Ювентуса» на тренировке
Газета.Ru 12:45
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58
Происшествия
Мост обрушился в Псковской области
Часть конструкции автомобильного моста обрушилась во вторник в Себежском районе Псковской области.
ТАСС 15:19
Происшествия
Слуцкий поддержал осужденного актера Устинова
ProstoProSport 08:05
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы принесут присягу
РИА Новости вчера в 17:16
Происшествия
СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
RT на русском 09:52
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 04:27
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче первого тура Лиги чемпионов
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Зенит" сыграл вничью с французским "Лионом" — 1:1.
Известия 15:40
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве
Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.
РБК 15:12
Транспорт
Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году
Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году.
REGNUM 01:09
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: «Уверен, что мой следующий бой пройдет в России»
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу заявил, что с высокой долей вероятности его следующий бой пройдет в России.
Махачкалинские известия 12:39
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Армия и оружие
National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне
Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest.
Известия вчера в 03:50
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Общество
Москву и область накрыл циклон: будет холодно
Днем в Москве и области всю неделю ожидается облачная с прояснениями и дождями (небольшими) погода: днем не выше 13 градусов тепла, ночами еще холоднее – всего 1-4 градуса тепла.
Московская газета 11:16
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта случайно выдала беременность Кейт Миддлтон
Слова юной королевской особы перекликаются с недавними слухами о том, что Миддлтон очень хочет четвертого ребенка.
Lisa.ru вчера в 03:44
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45