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Советский спортСоветский спортЮрий Семин: Миранчук с командой, Хеведес рвется в бой

Байер — Локомотив
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Бай-Арена»
У Локомотива травмированы Алексей и Антон Миранчук, в выходные получил повреждение Бенедикт Хеведес.
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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