Лига чемпионов
Советский спортЮрий Семин: Миранчук с командой, Хеведес рвется в бой
У Локомотива травмированы Алексей и Антон Миранчук, в выходные получил повреждение Бенедикт Хеведес.
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Космос
Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Суть событий 09:14
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ отказался досрочно выходить из соглашения с лигой
Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не станет досрочно завершать коллективное трудовое соглашение с Национальной хоккейной лигой (НХЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:54
Кино
Стартовали съемки нового фильма по игре Mortal Kombat
Киносегмент вселенной Mortal Kombat прирастает очередной частью: как сообщил в своем Twitter Грег Руссо, сценарист проекта, в Австралии стартовали съемки новой "Смертельной битвы".
Российская газета 08:40
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Игры
Apple запустила игровой сервис Arcade
ПРАЙМ 02:32
Авто
Африканский автопроизводитель представил первую модель
Южноафриканская компания Mureza Auto представила свою первую модель.
Goroday.ru 09:30
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Калининского района на 9 млрд рублей
Ранее прокуроры обнаружили у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей.
Газета.Ru 12:36
Политика
Аксенов призвал прекратить разговоры о переименовании Крыма
Глава республики считает, что подобные инициативы не актуальны Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал закончить обсуждения о возможном переименовании полуострова.
Аргументы и Факты 12:59
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Экономика
Более 49 тыс. работников General Motors в США начали забастовку
Более 49 тыс. сотрудников автоконцерна General Motors, членов американского Объединенного профсоюза рабочих автопромышленности (United Auto Workers, UAW), в ночь на понедельник начали забастовку.
ТАСС вчера в 01:26
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Происшествия
Селфи спасло жизнь 28-летней жительнице Ирландии
В Ирландии 28-летнюю Стефани Фарнан из графства Уэксфорд обнаружил на полу без сознания ее отец.
Медпульс 10:30
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости 05:34
Футбол
Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»
RT на русском 15:29
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Наука
Ученые назвали омолаживающий кровь фрукт
Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.
Кубанские новости 03:52
Происшествия
СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Происшествия
МИД выразил озабоченность из-за нападения на россиян в Японском море
Министерство иностранных дел России вызвало Временного поверенного в делах КНДР в России Чина Чжона Хёпа в связи с инцидентом в Японском море.
Известия 13:05
Футбол
Мамаев и Кокорин вышли из тюрьмы
Сегодня на свободу вышли футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также еще два фигуранта громкого дела – Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.
Volgogradru 05:50
Армия и оружие
США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО
Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.
Вечерняя Москва 12:45
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
BFM.ru 13:33
Шоу-бизнес
Семья Юлии Началовой вступила в права наследства
Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
OAnews 01:47
Авто
Назван топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России
Эксперты портала CarsWeek составили топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке.
Автоновости дня 15 сентября в 02:51
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
RT на русском 10:00
Футбол
Лига Чемпионов: «Аякс» разгромил «Лилль»
Амстердамский «Аякс» на домашней арене «Йохан Кройф Арена» в рамках первого тура ЛЧ разгромил французский «Лилль» со счетом 3:0.
ODDS.ru 16:50
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31