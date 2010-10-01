Футбол
Спорт-ЭкспрессЮрий Семин: «Получилась тренировка с повышенной нагрузкой»
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Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон года
Официально: новые айфоны покажут 10 сентября читайте также В ноябре 2018 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Йосвяк заявил, что iPhone Xr каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании.
Вести.Хайтек вчера в 13:42
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать «свидетеля» по делу МН17
Ранее о допросе Цемаха, которого киевские власти считают свидетелем по делу о крушении Boeing, также сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 13:35
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник 11:59
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Футбол
Матч Франции против Албании начался с задержкой из-за неправильного гимна
Отборочный матч чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными Франции и Албании начался с задержкой в семь минут из-за того, что перед матчем по ошибке был исполнен гимн другой страны вместо гимна Албании, сообщает L'Equipe.
РИА Новости 15:21
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7%
«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 06:31
Политика
Путин помиловал террориста Сенцова и ещё 10 граждан Украины
Президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины.
REGNUM 05:45
Автоспорт
Хюлкенберг избежал штрафа, решения по Феттелю пока нет
Sportbox.RU 14:26
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными
Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
Московский Комсомолец 10:04
Политика
Путин и Назарбаев обсудили идеальное сотрудничество
Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 14:45
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву
Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.
Интерфакс 15:18
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты вчера в 16:18
Футбол
Роналду проводит 159-й матч за сборную. До рекорда Буффона — 17 игр
В Европе Роналду идет пятым, уступая испанцам Серхио Рамосу (166) и Икеру Касильясу (167), латвийцу Виталию Астафьеву (167) и рекордсмену континента итальянцу Джанлуиджи Буффону (176).
Спорт-Экспресс 14:49
Происшествия
Пять человек пострадали в крупном ДТП во Владивостоке
Крупная авария произошла во Владивостоке в ночь на воскресенье, 8 сентября.
РЕН ТВ 15:34
Экономика
Мукомолы Казахстана переносят производство в Узбекистан — Forbes
Несколько мукомольных компаний Казахстана перенесли своё производство на территорию Узбекистана из-за более выгодных условий работы.
REGNUM 04:18
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru 13:39
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Авто
Тюнеры представили 450-сильный Volkswagen Golf GTI TCR
Благодаря усилиям инженеров тюнинг-ателье B&B Automobile Technik немецкий хэтчбек Volkswagen Golf GTI TCR может побороться за первое место с рядом спортивных машин.
32CARS.ru вчера в 09:11
Футбол
Украина разгромила очередного соперника на ЧЕ-2020
7 сентября на «Стадионе ЛФФ» в Вильнюсе (Литва) между сборными Литвы и Украины был разыгран матч 5-го тура группы B отборочного турнира Чемпионата Европы 2020.
REGNUM 15:07
Космос
Вторая индийская лунная миссия «Чандраян-2» закончилась неудачей
Военное обозрение 07:45