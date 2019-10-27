РПЛ
Спорт-ЭкспрессЮрий Семин: «„Спартак“ победил по делу»
|21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
|41′
Дмитрий Баринов
|42′
|45′+1′
Зелимхан Бакаев
|55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
|57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
|71′
|73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
|78′
|79′
Джордан Ларссон
|81′
Джордан Ларссон
|85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
|88′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
17
Жемалетдинов
5
Хёведес
14
Чорлука
20
Игнатьев
59
Миранчук
7
Крыховяк
18
Коломейцев
6
Баринов
23
Мариу
19
Эдер
98
Максименко
14
Джикия
29
Кутепов
2
Жиго
6
Дантас
47
Зобнин
23
Ларссон
2 ×
33
Крал
7
Гулиев
19
Понсе
25
Мельгарехо
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Авто
Toyota привезла в Россию люксовый минивэн Toyota Hiace
Автоновости дня 25 октября в 06:32
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Футбол
Ливерпуль — Тоттенхэм 2:1
«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».
Чемпионат 14:22
Общество
В Барселоне проходит акция противников независимости Каталонии
Напомним, массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после того, как Верховный суд испании вынес приговоры 12 политикам региона, связанным с проведением в 2017 году незаконного референдума о независимости.
Аргументы и Факты 12:47
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пожаловалась на откровенные сцены в фильме «Текст»
Телеведущая Ксения Собчак сразу после просмотра фильма "Текст", который только недавно вышел в прокат в России, пригласила в свою программу Александра Петрова, который исполнил в картине главную роль вместе с Кристиной Асмус.
Дни24 14:17
Политика
Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи
Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета 17:00
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23
Общество
Вопрос дня: куда делись трупы старателей?
В результате вода затопила два общежития, в которых жили старатели.
Новые Известия 07:31
Политика
На президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес
RT на русском 20:59
Происшествия
Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии
Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.
Газета.Ru 07:14
Армия и оружие
Российские саперы начинают разминирование Лаоса
Российские саперы готовятся к разминированию одной из провинций Лаоса: во время вьетнамской войны в этих местах пролегала знаменитая тропа Хо Ши Мина, по которой велось снабжение партизан Вьетконга.
ТК Звезда 25 октября в 01:06
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне
Mash опубликовал видео короткого интервью с отцом Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье.
Реальное время 11:46
Политика
Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
РИА Новости 15:24
Космос
Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео
Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
ТК Звезда вчера в 11:45
Гаджеты
Новый смартфон Honor получил сервисы Google
Установленные по умолчанию сервисы Google в глобальной версии смартфона Honor 9X сделает устройство еще более привлекательным в глазах европейских пользователей.
Anonsens вчера в 04:24
Авто
Представлен пикап Great Wall Pao в «рабочей» версии
Китайский автопроизводитель выпустил на рынок Great Wall Pao, который позиционируется как простой «рабочий» пикап.
Тарантас Ньюс вчера в 07:49
Культура
Харламов и Воля на Comedy Club жестко высмеяли ориентацию Мигеля
Вышел новый выпуск Comedy Club. Ведущие юмористического шоу по традиции жестко высмеяли гостей.
Версия.Инфо 25 октября в 20:17
Наука
Квантовое превосходство
Зарождение Идея квантового компьютера появилась около 40 лет назад в работах советского ученого Юрия Манина, но была вскоре независимо и в существенно более четком виде сформулирована Ричардом Фейнманом.
N+1 25 октября в 13:12
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
REGNUM вчера в 10:33
Происшествия
В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
"Поступил сигнал о том, что четверо рыбаков 26 октября вышли на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе и до настоящего времени не вернулись", - сообщил представитель ведомства.
РИА Новости 21:17
Политика
Путин и Макрон обсудили переговоры России и Турции по Сирии
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону достигнутые в Сочи договоренности РФ и Турции по Сирии.
iReactor вчера в 10:19
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Народные новости вчера в 14:55
Политика
Конгрессвумен в США подала в отставку на фоне секс-скандала
Комитет по этике палаты представителей на прошлой неделе объявил, что начинает расследование по обвинениям Хилл в ненадлежащих отношениях с сотрудником конгресса в связи с возможным нарушением правил палаты представителей.
РБК 20:14
Общество
В Калифорнии из-за пожаров эвакуируют более 50 тыс. человек
ТАСС вчера в 16:46
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
RT на русском вчера в 22:15