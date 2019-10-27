Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал причины поражения в матче 14-го тура РПЛ от «Спартака» (0:3). — Пропустили три контратаки, которые «Спартак» хорошо использовал, и потеряли концентрацию. После потери мяча мы не могли прессинговать.

Космос Американский космоплан вернулся с секретной миссии На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.

Гаджеты На ноутбуках появится Windows 10X WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса» Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.

Космос Космонавты призвали россиян восхищаться своей страной Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка напутствовали с борта МКС участников акции «Географический диктант».

Финансы «Роснефть» может получить вычет из НДПИ по Ванкору для компенсации затрат на «Восток Ойл» Ванкорский проект "Роснефти" может получить вычет из НДПИ на 10 лет с 2020 года, чтобы компенсировать затраты на создание инфраструктуры для проекта "Восток Ойл", сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Политика В Совфеде оценили заявление МИД Украины о переговорах по Крыму Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

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Фигурное катание Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.

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