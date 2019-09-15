Лига чемпионов
Sports.ruЮрий Семин: «Закончили тему календаря. Бесконечно говорить нет смысла»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» на 25 сентября.
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Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Происшествия
Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Экономика
Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.
РИА Новости 09:59
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Политика
В Киеве проходят массовые обыски по делам Порошенко
September 12th, 2019, 04:41 pm В Киеве проходят массовые обыски по делам Порошенко Юрист Андрей Портнов, инициировавший уголовное преследование бывшего президента Петра Порошенко по ряду эпизодов, заявляет о проведении обысков в аэропорту «Киев» («Жуляны»), в госконцерне «Укроборонпром», а также по месту недавнего жительства бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и в других местах.
Голос Правды 09:55
Политика
Израиль обвинили в прослушивании телефона Трампа
Устройства наблюдения, находящиеся рядом с Белым Домом в течение последних двух лет, скорее всего, были установлены Израилем, заявили бывшие высокопоставленные американские чиновники.
Московский Комсомолец 09:48
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Кино
Ричард Дормер сыграет в экранизации романов «Плоский мир» Пратчетта
Культуромания 02:43
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия 00:45
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Политика
Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Политика
Делегация из США оценила ситуацию с международным признанием Крыма
Крым является частью Российской Федерации и останется ей независимо от того, признают это правительства других стран или нет, заявил член американской делегации, представитель общественного Центра гражданских инициатив (США) Джеффри Робинсон.
РИА Новости 08:22
Баскетбол
Сборная Сербии обыграла США на чемпионате мира по баскетболу
ProstoProSport 08:58
Авто
Новый кросс-купе Volkswagen попался фотошпионам
В сеть просочились снимки салона и кузова нового кросс-купе Volkswagen Atlas Cross Sport.
Движок 10:13
Политика
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
Опубликовано фото бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, который, предположительно, является информатором спецслужб США.
Lenta.ru 07:46
Религия
В Санкт-Петербурге прошел общегородской крестный ход
В Санкт-Петербурге в четверг прошел общегородской крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.
Российская газета 10:05
Общество
Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»
По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.
ТАСС 07:38
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Шоу-бизнес
Собчак запретила добавлять в блюда на свадьбе лук и перец
Телепрограмма 09:36
Политика
Освобожденный украинский моряк рассказал о требовании целовать мантию судье
По словам Гриценко, государственные адвокаты и психологи в российском СИЗО требовали от украинских моряков «падать в колени судьям, целовать мантию, говорить, что виновен», обещая в таком случае «что-то хорошее».
Lenta.ru 09:57
Космос
Из Львовской области пригласят инопланетян на Землю с помощью детских рисунков
Впервые в мировой истории более 100 тыс. рисунков с изображением детских мечтаний будут оцифрованы и отправлены с помощью направленного радиосигнала в космос.
Украина.ру 06:33
Авто
Экологи составили рейтинг загрязняющих атмосферу автопроизводителей
Volkswagen, Renault и Nissan возглавили список автопроизводителей по объемам выбросов СО2 в атмосферу, приведенный в докладе Greenpeace.
РИА Новости вчера в 07:02
Футбол
Алиев нагрубил украинскому полицейскому
Чемпионат 08:45
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49