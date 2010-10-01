Лига чемпионов
Sports.ruЮрий Семин: «Закончили тему календаря. Бесконечно говорить нет смысла»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» на 25 сентября.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Космос
Yahoo Japan купит у миллиардера Маэдзавы компанию Zozo за $3,7 млрд
По состоянию на 31 марта 47,5% акций Yahoo Japan принадлежали SoftBank Group Corp. и ее японскому телекоммуникационному подразделению.
Интерфакс 03:51
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора "Голоса" Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Происшествия
С осужденного экс-министра Челябинской области взыскали 30 млн рублей
Прокуратура добилась взыскания ущерба, причиненного преступлением, которое совершил бывший министр социальных отношений региона Олег Бехтерев.
Южноуральская панорама 06:47
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Политика
Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке
В Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялись торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
ТК Звезда 05:04
Здоровье
Определен возраст начала старения
ФедералПресс 03:17
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Космос
Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету
В Международном астрономическом союзе открытие Борисова зарегистрировано, как комета C/2019 Q4 (Borisov) и стала восьмой кометой открытой российским астрономом.
Российская газета 06:34
Авто
Господдержка до конца года обеспечит от 10% автопроизводства
Глава минпромторга Денис Мантуров считает, что принятые в июле стимулирующие меры по субсидированию автокредитов и автолизинга обеспечат до конца года от 10% производства автомобилей.
Ladaonline 06:31
Авто
Новый аналог внедорожника Jeep Wrangler выходит на рынок
Китайский автогигант BAIC выводит на рынок новый пикап Beijing F40. Новинка разработана на платформе популярного внедорожника Beijing BJ40.
Новые автомобили 00:09
Политика
На Украине более 70% опрошенных одобряют деятельность Зеленского
Работу Верховной рады не смогли пока оценить 45% опрошенных, 39% одобряют деятельность парламента.
REGNUM 05:31
Происшествия
Администрация Улан-Удэ сообщила о получении письма с угрозами
В письме говорилось о закладке в общественных местах города — на вокзале, в колледжах, детсадах, вузах и на других объектах — неких радиоуправляемых устройств.
РБК 05:15
Политика
Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению
Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
Российская газета 05:34
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия
В вологодской школе детей покусали крысы: проводится проверка
По словам представителя школы, детей покусали не крысы, а мыши.
Вести.Ru 06:07
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Общество
Госдума приняла закон о налоговых льготах для садоводов и огородников
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
ТАСС 06:21
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Общество
В российской треске нашли мышьяк и минтай
Известия 02:01