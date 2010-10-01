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Sports.ruSports.ruЮрий Семин: «Закончили тему календаря. Бесконечно говорить нет смысла»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» на 25 сентября.
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Юрий Семин: «Закончили тему календаря»

Спорт-Экспресс05:46

Юрий Семин: «Закончили тему календаря»

Матч ТВ06:27

Юрий Семин: «Закончили тему календаря. Бесконечно говорить нет смысла»

Sports.ru05:50

Юрий Семин: «Закончили тему календаря»

Sportbox.RU06:27

Семин – о календаре Кубка России: «Закончили тему. Бесконечно говорить нет смысла»

Бомбардир.ру06:54
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В Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялись торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
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Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
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Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
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Администрация Улан-Удэ сообщила о получении письма с угрозами

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
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Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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