Лига чемпионов
Sports.ruЮрий Семин: «Закончили тему календаря. Бесконечно говорить нет смысла»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» на 25 сентября.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
Шоу-бизнес
Богомолов сбросил 18 кг перед свадьбой с Собчак
Взгляд.ру 08:16
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Политика
Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России
"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.
Газета.Ru 08:35
Политика
Нетаньяху заявил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что позиции Москвы и Тегерана, по его мнению, не всегда совпадают.
RT на русском 01:45
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Интернет
«ВКонтакте» запустила новое приложение для знакомств Lovina
Телеканал 360° 08:28
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Происшествия
Каршеринг залез на иномарку на КАД
Очевидцы сообщили об аварии на внутреннем кольце КАД перед Большим Обуховским мостом. Там каршеринговый автомобиль «Рено» залез на «Киа».
АБН 06:10
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Кино
Умер сценарист «Бешеного Быка» Мардик Мартин
Последним проектом для Мардика Мартина стала драма «Шрам» Фатиха Акина, рассказывающая о геноциде армян в начале 20 века на примере трагедии одной семьи.
REGNUM 08:10
Политика
Геращенко вызвали в Раду за высказывание о «зеленых человечках»
Председатель комитета Верховной рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко вызвал депутата от фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко на заседание комитета.
ФАН 03:34
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Финансы
Банк России предложил новую форму договоров об ипотеке
В сентябре ЦБ, который неоднократно обращал внимание на высокие темпы роста розничного кредитования в целом и необеспеченных кредитов в частности, предложил расширить собственные полномочия по контролю за долгами россиян.
РБК 08:13
Политика
Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками в Москве
«Указом президента РФ [Владимира Путина] на должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве назначен генерал-майор полиции Янишевский Андрей Бориславович», — отмечается в сообщении.
Известия 08:43
Происшествия
Экс-следователя ФСБ Кубани осудили на 14 лет колонии за крупную взятку
Кавказский окружной военный суд вынес приговор экс-следователю по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю подполковнику Дмитрию Гнативу и адвокату Владиславу Оленскому по делу о получении взятки от главы холдинга «Синее море» за смягчение квалификации в деле о кредитах Россельхозбанка, сообщает «Коммерсантъ».
Деловая газета. Юг 07:12
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
Газета.Ru 10 сентября в 14:24
Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих телевизоров
Газета DAILY вчера в 16:52
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Политика
С 1 октября в России начнут работу новые окружные суды
Окружные суды России в новом составе начнут работу уже с 1 октября, сообщил ТАСС председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
РБК 07:45
Шоу-бизнес
Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН
Один из пользователей подчеркнул, что девушка недостойна того, чтобы сидеть в жюри.
News.ru 06:42
Политика
Сенатор Климов предложил ужесточить избирательное законодательство
Глава временной комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов считает, что необходимо ужесточить ответственность за нарушение избирательного законодательства, в том числе за размещение политической рекламы в день тишины.
Коммерсантъ 06:32
Здоровье
Врач назвала первый признак болезни легких
Волгоградская правда 01:18
Политика
Москалькова высказалась о четырехдневной рабочей неделе
Идея сокращения рабочей недели в России до четырех дней вряд ли может быть реализована сегодня без специальных исследований, заявила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос, не приведет ли переход на новый рабочий график к более интенсивному труду.
Rambler News Service 01:21