Футбол
Спорт-ЭкспрессЮрий Семин — о матче с «Балтикой»: «Была хорошая игра»
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
|31′
Эдер
Ян Казаев
|75′
|П
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Балтики» в 1/16 финала Олимп-Кубка России отметил, что ни одна из команд не хотела проигрывать. Также он объяснил, почему была произведена большая ротация состава.
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Семин о вылете из Кубка России: «У нас не было девяти игроков. Молодые не потерялись»
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