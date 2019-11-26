Лига чемпионов

МИР 24МИР 24Юрий Семин извинился за игру «Локомотива» с «Байером»

Локомотив — Байер
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
43′
46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
65′
Владислав Игнатьев
67′
Ведран Чорлука
67′
77′
Венделл
77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
77′
Дмитрий Баринов
82′
90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин извинился перед болельщиками за матч, в котором его команда проиграла немецкому «Байеру» со счетом 0:2, сообщают «Вести». Выигрыш немцев в матче пятого тура Лиги чемпионов закрыл «Локомотиву» дорогу на выступления в плей-офф в еврокубках.
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