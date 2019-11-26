Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин извинился перед болельщиками за матч, в котором его команда проиграла немецкому «Байеру» со счетом 0:2, сообщают «Вести». Выигрыш немцев в матче пятого тура Лиги чемпионов закрыл «Локомотиву» дорогу на выступления в плей-офф в еврокубках.

Юрий Семин извинился за игру «Локомотива» с «Байером»

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