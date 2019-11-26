Лига чемпионов
МИР 24Юрий Семин извинился за игру «Локомотива» с «Байером»
|11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
|43′
|46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
|54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
|65′
Владислав Игнатьев
|67′
Ведран Чорлука
|67′
|77′
Венделл
|77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
|77′
Дмитрий Баринов
|82′
|90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
|46%
|Владение мячом
|54%
|75%
|Процент точных передач
|80%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|5
|13
|Отборы
|10
|20
|Фолы
|18
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
31
Рыбус
69
Куликов
7
Крыховяк
6
Баринов
11
Миранчук
59
Миранчук
9
Смолов
1
Градецки
3
Рецос
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
13
Аларио
20
Арангис
8
Бендер
19
Диаби
31
Фолланд
15
Баумгартлингер
Байер
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин извинился перед болельщиками за матч, в котором его команда проиграла немецкому «Байеру» со счетом 0:2, сообщают «Вести». Выигрыш немцев в матче пятого тура Лиги чемпионов закрыл «Локомотиву» дорогу на выступления в плей-офф в еврокубках.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Семин: «Уверен, болельщики „Локомотива“ очень разочарованы. Хочу перед ними извиниться»
Sport24.ruвчера в 15:37
Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за поражение в матче с «Байером»
Чемпионатвчера в 15:39
Семин о 0:2 с «Байером»: «Локомотивского духа не было! Я извиняюсь за этот матч»
Sports.ruвчера в 15:35
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Наука
Люди с первой группой крови заболевают раком чаще всего
В медицинском университете Каролины шведские научные специалисты после проведенного исследования пришли к выводу, что риск развития онкологических заболеваний наиболее минимален у пациентов обладателей второй группы крови.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Футбол
Зидан прокомментировал травму Азара
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму нападающего Эдена Азара, полученную бельгийцем в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен».
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Космос
Космонавт высказался насчет поломки туалетов на МКС
Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин прокомментировал поломку туалетов в американском сегменте Международной космической станции.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев удивился снимкам облысевшей жены из больницы
В интернете опубликовали фотографии супруги Гогена Солнцева Екатерины Терешкович.
Происшествия
В кабинете гинеколога в Одесском онкодиспансере установили камеру и продавали видео на порносайты
В ходе досудебного следствия выяснилось, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая фиксировала на камеру проведение женщинам процедуры УЗИ.
Футбол
ЦСКА пригласил на зимние сборы 18-летнего полузащитника
ЦСКА пригласил на зимние сборы в Испании полузащитника датского «Хельсингера» Асхаба Мукудаева.
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский прервал молчание о своей дочери
На днях режиссер прервал молчание на эту болезненную тему.
Экономика
В России могут объявить кредитную амнистию
С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
Политика
Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом
Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
Энергетика
В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
Трубопровод частично будет заполнен российским газом (на момент запуска Balticconnector в Европе не будет других трубопроводных поставок).
Транспорт
В Тверской области готовятся к открытию М-11
Накануне открытия, 26 ноября, по новенькой трассе М-11 проехали помощник Президента РФ Игорь Левитин, Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, председатель правления Государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Здоровье
Трансплантолога Каабака вернут в НМИЦ здоровья детей
Как сообщает пресс-служба Минздрава, Каабак и Бабенко войдут в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ.
Шоу-бизнес
Возлюбленный Евгении Феофилактовой оказался женат
Возлюбленный Евгении Феофилактовой оказался женат Всплыла нелицеприятная правда о новом женихе Евгении Феофилактовой.
Общество
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Культура
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Транспорт
Сергей Иванов связал запуск М-11 с победой над одной из бед России
Запуск новой платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом свидетельствует, что Россия научилась бороться с одной из двух своих бед.
Космос
Новые миссии НАСА позволят понять, почему техника «сходит с ума» у полюсов Земли
Гаджеты
Распродажа: BQ снижает цены почти на все смартфоны и кнопочные телефоны. Некоторые модели подешевели на треть
Аналогичным образом подешевели кнопочные телефоны – в основном на 10%, хотя есть и предложения со скидкой в размере 30%.