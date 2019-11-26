Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин извинился перед болельщиками за матч, в котором его команда проиграла немецкому «Байеру» со счетом 0:2, сообщают «Вести». Выигрыш немцев в матче пятого тура Лиги чемпионов закрыл «Локомотиву» дорогу на выступления в плей-офф в еврокубках.

Юрий Семин извинился за игру «Локомотива» с «Байером»

Спорт день за днем

Наука Люди с первой группой крови заболевают раком чаще всего В медицинском университете Каролины шведские научные специалисты после проведенного исследования пришли к выводу, что риск развития онкологических заболеваний наиболее минимален у пациентов обладателей второй группы крови.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

Футбол Зидан прокомментировал травму Азара Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму нападающего Эдена Азара, полученную бельгийцем в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен».

Интернет В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.

Транспорт В Тверской области готовятся к открытию М-11 Накануне открытия, 26 ноября, по новенькой трассе М-11 проехали помощник Президента РФ Игорь Левитин, Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, председатель правления Государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Шоу-бизнес Возлюбленный Евгении Феофилактовой оказался женат Возлюбленный Евгении Феофилактовой оказался женат Всплыла нелицеприятная правда о новом женихе Евгении Феофилактовой.