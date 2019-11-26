Лига чемпионов

МИР 24МИР 24Юрий Семин извинился за игру «Локомотива» с «Байером»

Локомотив — Байер
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
43′
46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
65′
Владислав Игнатьев
67′
Ведран Чорлука
67′
77′
Венделл
77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
77′
Дмитрий Баринов
82′
90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин извинился перед болельщиками за матч, в котором его команда проиграла немецкому «Байеру» со счетом 0:2, сообщают «Вести». Выигрыш немцев в матче пятого тура Лиги чемпионов закрыл «Локомотиву» дорогу на выступления в плей-офф в еврокубках.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Семин: «Уверен, болельщики „Локомотива“ очень разочарованы. Хочу перед ними извиниться»

Sport24.ruвчера в 15:37

Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за поражение в матче с «Байером»

Чемпионатвчера в 15:39

Юрий Семин: «У „Локомотива“ не было команды во втором тайме»

Спорт-Экспрессвчера в 16:06

Семин о 0:2 с «Байером»: «Локомотивского духа не было! Я извиняюсь за этот матч»

Sports.ruвчера в 15:35

«Проблемы с характером». Почему «Локомотив» досрочно сошел с дистанции

Sportbox.RU06:11

«Еврокубки только на PlayStation». «Локо» провалил ключевой матч ЛЧ, Семин извинился перед болельщиками

Матч ТВвчера в 17:02

«Локомотив» и его смелый футбол не заслуживали плей-офф. «Зенит» должен доказать важность баланса

Спорт день за днем03:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Наука

Люди с первой группой крови заболевают раком чаще всего

В медицинском университете Каролины шведские научные специалисты после проведенного исследования пришли к выводу, что риск развития онкологических заболеваний наиболее минимален у пациентов обладателей второй группы крови.
Ugpressa.ru 25 ноября в 11:37
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Газета.Ru 07:44
Спорт

Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго

RT на русском 06:17
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий вчера в 12:10
Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
RT на русском вчера в 03:48
Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
BFM.ru 05:26
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Футбол

Зидан прокомментировал травму Азара

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму нападающего Эдена Азара, полученную бельгийцем в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен».
RT на русском 03:29
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН 25 ноября в 21:19
Космос

Космонавт высказался насчет поломки туалетов на МКС

Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин прокомментировал поломку туалетов в американском сегменте Международной космической станции.
Газета.Ru 07:34
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев удивился снимкам облысевшей жены из больницы

В интернете опубликовали фотографии супруги Гогена Солнцева Екатерины Терешкович.
Московский Комсомолец 01:42
Происшествия

В кабинете гинеколога в Одесском онкодиспансере установили камеру и продавали видео на порносайты

В ходе досудебного следствия выяснилось, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая фиксировала на камеру проведение женщинам процедуры УЗИ.
Rusvesna.su 04:22
Футбол

ЦСКА пригласил на зимние сборы 18-летнего полузащитника

ЦСКА пригласил на зимние сборы в Испании полузащитника датского «Хельсингера» Асхаба Мукудаева.
Metaratings 05:43
Шоу-бизнес

Андрей Кончаловский прервал молчание о своей дочери

На днях режиссер прервал молчание на эту болезненную тему.
7Дней.ру 07:30
Экономика

В России могут объявить кредитную амнистию

С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
9111.ru 03:30
Политика

Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом

Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
Комсомольская правда 05:25
Энергетика

В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

Трубопровод частично будет заполнен российским газом (на момент запуска Balticconnector в Европе не будет других трубопроводных поставок).
Lenta.ru 06:24
Транспорт

В Тверской области готовятся к открытию М-11

Накануне открытия, 26 ноября, по новенькой трассе М-11 проехали помощник Президента РФ Игорь Левитин, Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, председатель правления Государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.
ТИА вчера в 07:15
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Газета.Ru вчера в 05:35
Здоровье

Трансплантолога Каабака вернут в НМИЦ здоровья детей

Как сообщает пресс-служба Минздрава, Каабак и Бабенко войдут в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ.
Росбалт вчера в 08:20
Шоу-бизнес

Возлюбленный Евгении Феофилактовой оказался женат

Возлюбленный Евгении Феофилактовой оказался женат Всплыла нелицеприятная правда о новом женихе Евгении Феофилактовой.
Экспресс газета 03:58
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.
Lenta.ru 05:23
Происшествия

Полиция установила двух подростков, избивавших детей в Новосибирске

ТАСС 05:38
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Mockva.ru вчера в 08:09
Культура

«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

Газета.Ru 06:42
Транспорт

Сергей Иванов связал запуск М-11 с победой над одной из бед России

Запуск новой платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом свидетельствует, что Россия научилась бороться с одной из двух своих бед.
РБК 07:35
Космос

Новые миссии НАСА позволят понять, почему техника «сходит с ума» у полюсов Земли

AstroNews.ru вчера в 10:13
Гаджеты

Распродажа: BQ снижает цены почти на все смартфоны и кнопочные телефоны. Некоторые модели подешевели на треть

Аналогичным образом подешевели кнопочные телефоны – в основном на 10%, хотя есть и предложения со скидкой в размере 30%.
Dgl.ru вчера в 15:31
Общество

Путин приехал на открытие памятника Гранину в Санкт-Петербурге

ТАСС 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное