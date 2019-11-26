Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин извинился перед болельщиками за матч, в котором его команда проиграла немецкому «Байеру» со счетом 0:2, сообщают «Вести». Выигрыш немцев в матче пятого тура Лиги чемпионов закрыл «Локомотиву» дорогу на выступления в плей-офф в еврокубках.

Юрий Семин извинился за игру «Локомотива» с «Байером»

Политика Чемезов попросил Путина помочь наладить экспорт авиатехники Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники по международным соглашениям МАК.

Политика Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Общество В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал идею башкирских властей ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.

Происшествия Отец рядового Шамсутдинова ответил на сообщения об извинениях сына Отец солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев в военной части в Забайкалье, Салим Шамсутдинов сообщил РБК, что не знает, звонил ли его сын родственникам тяжело раненного Евгения Графова.

Авто Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России На сайте Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для седана Volkswagen Jetta седьмой генерации.

Авто Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети Напомним, что поклонники Lada уже давно ждут появления нового внедорожника, который придет на смену легендарной Lada 4x4, но отечественное предприятие затягивает с выпуском модели.

Происшествия Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования из-за нарушений, допущенных когда его заводили.

Спорт РФ могут отстранить от большого спорта на четыре года Стоит отметить, что в случае принятия данного решения россияне не смогут принимать участие также в Параолимпийских играх, Юношеской олимпиаде и чемпионатах мира.

Политика В Кремле оценили идею расширения пределов самообороны в России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сформируют собственную позицию по законопроекту о расширении допустимой самообороны после внесения документа в Госдуму, передает РИА "Новости".

Транспорт Проезд в автобусах в Южно-Сахалинске подорожает с 1 января С 1 января в Южно-Сахалинске изменится стоимость проезда в городских автобусах с 20 до 22 рублей, на пригородных маршрутах - с 1,9 до 2,1 рубля за километр пути.

Футбол «Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.

Общество Владивосток официально стал столицей Приморья В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.