Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин в преддверии встречи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером" отметил, что из-за интенсивных нагрузок клуб столкнулся с проблемами травматизма.

Юрий Сёмин рассказал о травмах в «Локомотиве»

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