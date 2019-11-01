Лига чемпионов
Sport.ruЮрий Сёмин рассказал о травмах в «Локомотиве»
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин в преддверии встречи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером" отметил, что из-за интенсивных нагрузок клуб столкнулся с проблемами травматизма.
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Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Технологии
Создатель интернета призывает сделать его безопасным
Британский программист Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), подготовил глобальный план действий под названием "Договор сети", в котором призвал правительства стран, общественность и компании принять все необходимые меры для того, чтобы сделать интернет безопасной, свободной и открытой площадкой.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
Спорт
Антон Шипулин предложил свой первый законопроект
Олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Антон Шипулин предложил свой первый законопроект.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Футбол
«Спартак» не будет переносить матч с ЦСКА в «Лужники»
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не намерен переносить домашний матч 1/4 финала Олимп-Кубка России против ЦСКА с «Открытие Арены» в «Лужники».
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Политика
Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора
Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «своей областью»
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Политика
Совфед одобрил закон об иноагентах-физлицах
Совфед одобрил закон о распространении норм закона об иностранных агентах на физических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.
Общество
В центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Об уходе Лео Бокерии с должности директора медцентра имени Бакулева днем 25 ноября сообщила журналистам Вероника Скворцова.
Армия и оружие
Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения
Военнослужащий украинской армии получил в Донбассе около 50 осколочных ранений по всему телу.
Политика
Большинство украинцев захотели прямых переговоров Зеленского с Путиным
Большинство украинцев положительно оценивают возможность прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным для разрешения конфликта в Донбассе.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Общество
Умерла советская разведчица Гоар Вартанян
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
В список не попал лидер команды Тайсон.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Шоу-бизнес
Нетиевский назвал виновника развала «Уральских пельменей»
Оставшиеся в шоу участники доверились Орлову и, по мнению экс-руководителя команды, совершили большую ошибку, поскольку тот является «клопом», присосавшимся к коллективу и выкачивающим из него деньги.
Происшествия
Пожар вспыхнул в хостеле в центре Москвы
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
Экономика
Банки Европейского союза выводят средства из компаний США
О выводе средств из американского бизнеса четырьмя европейскими банками пишет 25 ноября Financial Times.
Экономика
В Казани средняя зарплата превысила 45 тысяч рублей
Речь идет о начисленной работникам крупных и средних предприятий зарплате. По итогам девяти месяцев этого года она достигла 45 229 рублей.
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Общество
Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России
Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».