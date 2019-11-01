Лига чемпионов

Sport.ruSport.ruЮрий Сёмин рассказал о травмах в «Локомотиве»

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин в преддверии встречи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером" отметил, что из-за интенсивных нагрузок клуб столкнулся с проблемами травматизма.
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