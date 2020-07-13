Политика

КоммерсантъКоммерсантъЮрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край

Полпред прибыл в воскресенье и, по данным источника, в момент завершения очередной акции жителей города у Белого дома находился в Доме приемов. С протестующими он не встречался. Там господин Трутнев встречался с руководством силовых структур.
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с чего всё началось

Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край

Накануне, на выходных, в регионе прошли массовые акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала. Полпред прибыл в воскресенье и, по данным источника, в момент завершения очередной акции жителей города у Белого дома находился в Доме приемов. С протестующими он не встречался.
Коммерсантъвчера в 21:15

Подробнее о событии

«Коммерсантъ» сообщил о негласном визите Трутнева в Хабаровский край

РБК00:39

Полпред Трутнев прибыл в Хабаровский край. Он ведет переговоры из-за митингов в поддержку Фургала

URA.Ru00:52

«Ъ»: Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами

News.ru00:41

Полпред Юрий Трутнев приехал в Хабаровск на переговоры с силовиками

Эхо Москвы02:03

«Коммерсантъ»: полпред Юрий Трутнев начал переговоры с элитами и силовиками из-за митингов в поддержку Фургала

Znak.com00:05

Трутнев дал силовикам наставления по ситуации с протестным Хабаровском?

REGNUMвчера в 23:23

Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край

Коммерсантъвчера в 21:15
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
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Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

REGNUM 01:08
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
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Политика

Венгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России

Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook.
Газета.Ru 02:58
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Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

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Американская певица Эшли Николетт Франджипани, более известная под псевдонимом Холзи, восхитила фанатов откровенными фото.
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Шоу-бизнес

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Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
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Общество

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Один из пунктов законопроекта говорит о праве работника на удаленке использовать личное оборудование, а также предусматривает возможность компенсации за его использование.
РБК вчера в 21:45
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Технологии

IT-специалисты дали советы, как создавать надёжные пароли

Эксперты по информационной безопасности рассказали, как создавать надёжные пароли, а затем не забывать их.
News.ru 01:19
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Путин: в РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы во время кризиса, связанного с коронавирусом.
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Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
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Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
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Шоу-бизнес

Сестра Фриске в платье Жанны выступила на закрытой вечеринке

Певица Наталья Фриске, сестра умершей в 2015 году артистки Жанны Фриске, стала приглашенной звездой на закрытом мероприятии.
URA.Ru 02:11
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В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
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Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

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Скончалась жена Джона Траволты Келли Престон

Актер Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон.
Газета.Ru 02:58
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Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows

Компания Microsoft объявила о том, что она собирается прекратить поддержку PHP в своей операционной системе Windows.
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Футбол

«Кадис» вернулся в испанскую Ла Лигу спустя 14 лет

Клуб отсутствовал в Ла Лиге 14 лет.
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Дело Дмитриева — это диагноз. Преследуя карельского историка, силовики дважды выдали родительскую заботу за преступление. Исследование «Новой»

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Общество

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
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Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
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Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Через несколько часов после окончания презентации все проблемы исправили, поэтому Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2. Чтобы забрать PC-версию игры для Uplay, нужно перейти по ссылке и войти в свой аккаунт.
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Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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«Зенит» не смог победить «Ахмат» в гостевом матче

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Бывшего владельца стеклотарного завода объявили в международный розыск

Владельца обанкротившегося новочеркасского стеклотарного завода «Актис» Владимира Базияна объявили в международный розыск.
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Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

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Собор Святой Софии в Стамбуле разрешили использовать в качестве мечети

Собор Святой Софии в Стамбуле разрешили использовать в качестве мечети. Об этом пишет CNN в пятницу, 10 июля.
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Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
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