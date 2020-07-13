Политика
КоммерсантъЮрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край
Полпред прибыл в воскресенье и, по данным источника, в момент завершения очередной акции жителей города у Белого дома находился в Доме приемов. С протестующими он не встречался. Там господин Трутнев встречался с руководством силовых структур.
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с чего всё началось
Накануне, на выходных, в регионе прошли массовые акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала. Полпред прибыл в воскресенье и, по данным источника, в момент завершения очередной акции жителей города у Белого дома находился в Доме приемов. С протестующими он не встречался.Коммерсантъвчера в 21:15
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Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Политика
Венгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России
Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook.
Газета.Ru 02:58
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Как выяснилось, на столичную квартиру, где супруги прожили больше 10 лет, Ирина право не имеет.
Что происходит 02:14
Шоу-бизнес
Певица Холзи в откровенном бикини восхитила фанатов
Американская певица Эшли Николетт Франджипани, более известная под псевдонимом Холзи, восхитила фанатов откровенными фото.
ФАН 11 июля в 07:12
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Один из пунктов законопроекта говорит о праве работника на удаленке использовать личное оборудование, а также предусматривает возможность компенсации за его использование.
РБК вчера в 21:45
Технологии
IT-специалисты дали советы, как создавать надёжные пароли
Эксперты по информационной безопасности рассказали, как создавать надёжные пароли, а затем не забывать их.
News.ru 01:19
Политика
Путин: в РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы во время кризиса, связанного с коронавирусом.
Будущее России. Национальные проекты 03:04
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Единоборства
Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
Шоу-бизнес
Сестра Фриске в платье Жанны выступила на закрытой вечеринке
Певица Наталья Фриске, сестра умершей в 2015 году артистки Жанны Фриске, стала приглашенной звездой на закрытом мероприятии.
URA.Ru 02:11
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
РИА Новости 02:13
Шоу-бизнес
Скончалась жена Джона Траволты Келли Престон
Актер Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон.
Газета.Ru 02:58
Технологии
Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows
Компания Microsoft объявила о том, что она собирается прекратить поддержку PHP в своей операционной системе Windows.
iXBT.com вчера в 02:46
Футбол
«Кадис» вернулся в испанскую Ла Лигу спустя 14 лет
Клуб отсутствовал в Ла Лиге 14 лет.
Вести.Ru 02:35
Происшествия
Дело Дмитриева — это диагноз. Преследуя карельского историка, силовики дважды выдали родительскую заботу за преступление. Исследование «Новой»
Фото: Анна Артемьева / "Новая газета" Дмитриеву инкриминировали девять фотографий обнаженной приемной дочери в возрасте трех, пяти и шести лет.
Новая газета 01:59
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия вчера в 17:52
Игры
Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Через несколько часов после окончания презентации все проблемы исправили, поэтому Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2. Чтобы забрать PC-версию игры для Uplay, нужно перейти по ссылке и войти в свой аккаунт.
Игромания.ру 02:38
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Футбол
«Зенит» не смог победить «Ахмат» в гостевом матче
ГЛАС.RU 11 июля в 16:10
Происшествия
Бывшего владельца стеклотарного завода объявили в международный розыск
Владельца обанкротившегося новочеркасского стеклотарного завода «Актис» Владимира Базияна объявили в международный розыск.
РБК вчера в 05:59
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Политика
Собор Святой Софии в Стамбуле разрешили использовать в качестве мечети
Собор Святой Софии в Стамбуле разрешили использовать в качестве мечети. Об этом пишет CNN в пятницу, 10 июля.
Клопс 10 июля в 11:32
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37