Футбол

Советский спортСоветский спортЮрий Вернидуб: В Россию не поеду никогда

Хотя варианты были, и много не боюсь об этом говорить.
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Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Ru 03:15
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать антибиотики

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно принимать антибиотики, чтобы не дать развиться устойчивости микробам к ним.
Газета.Ru 01:35
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Известия вчера в 20:35
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Гаджеты

2020-й станет годом масштабного выхода букридеров на цветных экранах E Ink

На недавней встрече с акционерами руководство компании E Ink Holdings (EIH) призналось, что готовится масштабный выход букридеров на цветных экранах E Ink.
3DNews 05:38
Политика

Юмашев рассказал о попытках Примакова уволить Путина из ФСБ

По словам Юмашева, Путин заявил, что собирается написать заявление об отставке, если Ельцин поддерживает предложение установить слежку за Явлинским.
Ведомости 09:41
Общество

Прокуроры зафиксировали рост насилия в армии РФ со стороны командиров

Интерфакс 04:30
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
РИА Новости 09:19
Общество

Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение

21 ноября Минздрав сообщил, что принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
RT на русском вчера в 12:26
Футбол

Конте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом

Bookmaker-ratings.ru 09:42
Общество

В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Москве

До середины следующей недели в Москве сохранится солнечная погода, затем наступит ухудшение, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:19
Экономика

ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике

ВТБ планирует увеличить объем кредитных средств, выделяемых на развитие Арктики, до 1 трлн руб. в ближайшие два года, сообщил РБК зампред правления банка Валерий Лукьяненко.
РБК 09:49
Происшествия

В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

ТАСС 07:43
Происшествия

Экс-главу подмосковного Чехова отправили под домашний арест

Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, обвиняемую в мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде Суд учел, что экс-чиновница, находясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей или воспользоваться своими связями, чтобы помешать расследованию.
Интерфакс 09:50
Политика

В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией

Известия 08:16
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
РИА Новости 00:46
Космос

Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый прототип крупного проекта компании Илона Маска SpaceX, космический корабль Starship Mk1 взорвался во время проверки функционирования аппарата.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Наука

Доказана эффективность нового метода управляемого термоядерного синтеза

До сих пор ученые бьются над созданием стабильного процесса термоядерного синтеза, в ходе которого выделялось бы больше энергии, чем потреблялось.
Индикатор 19 ноября в 08:40
Общество

В работе Telegram произошёл сбой

В работе популярного мессенджера Telegram произошёл сбой.
REGNUM 08:22
Авто

Tesla презентовала новый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:26
Происшествия

Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Известия 08:16
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru вчера в 08:13
Авто

Hyundai показала будущий Tucson

Южнокорейская компания заявляет, что представляет «следующее поколение этой дизайнерской инновации Hyundai», что, вероятно, намекает на то, что мы можем увидеть нечто подобное в будущих серийных моделях.
SpeedMe 20 ноября в 12:42
Политика

Путин назвал главную задачу России на ближайшие десять лет

Главной задачей ближайших десяти лет является укрепление военного, технического и кадрового потенциала за счет эффективного расходования средств, заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания Совбеза РФ.
NewInform 06:02
Игры

Valve показала трейлер Half-Life: Alyx

Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
The GEEK вчера в 13:59
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения

Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
РИА Новости 09:24
Политика

ФСБ сообщила о сохранности сантехники на возвращенных Украине кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заверила, что военные корабли, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе, были переданы Украине на текущей неделе в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.
РБК вчера в 04:19
Общество

Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна

Постер подписан названием музыкального коллектива Lindemann и «Frau & Mann» (женщина и мужчина– прим. ред.). Внизу также указаны имена: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре.
ФедералПресс вчера в 18:57
Финансы

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар. Так считает большинство опрошенных РБК аналитиков.
Эхо Москвы 01:30
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Юрий Николаевич Вернидуб
Тренер
Советский и украинский футболист, защитник и полузащитник. Ныне тренер.
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