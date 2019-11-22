Футбол
Советский спортЮрий Вернидуб: В Россию не поеду никогда
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Происшествия
Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Спорт
World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.
Армия и оружие
В России пройдут испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Новейшие гиперзвуковые противокарабельне ракеты «Циркон» пройдут очередные испытания в акватории Белого моря до конца текущего года.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Хоккей
«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»
Хоккейный клуб «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» из Нур-Султана.
Общество
Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили
Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Армия и оружие
Установлена личность второго участника расправы над солдатом в Сирии
«Настоящее время» отмечает, что на записи расправы над сирийским военным наемник держит пальцы в виде латинской буквы V. На многочисленных фотографиях Апостол позирует так же, имеет те же наручные часы, похожий тип фигуры, форму очков на лице.
Политика
Путин вручил награды вдовам испытателей, погибших под Северодвинском
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды вдовам сотрудников «Росатома», погибших при взрыве на испытаниях нового ракетного двигателя на полигоне под Северодвинском.
Здоровье
Терапевт подсказала, как нормализовать давление без медикаментов
Людям, страдающим от высокого давления, рекомендуется отказаться от курения и алкоголя, а также снизить потребление соли до 5 граммов в день.
Кино
«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал
Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Авто
Этот тип автомобиля идеально подходит для России
Эксперт Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Космос
Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний
В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест пенсионера за пост в соцсети
Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Александра Коваленко за посты в соцсетях.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Общество
Школьные уроки отменили в Новороссийске из-за ураганного ветра
В ближайшие часы в Новороссийске ожидается усиление северо-восточного ураганного ветра до 35–38 м/c.