Хотя варианты были, и много не боюсь об этом говорить.

Юрий Вернидуб: В Россию не поеду никогда

Спорт World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.

Политика Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России «Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Общество Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.

Армия и оружие Установлена личность второго участника расправы над солдатом в Сирии «Настоящее время» отмечает, что на записи расправы над сирийским военным наемник держит пальцы в виде латинской буквы V. На многочисленных фотографиях Апостол позирует так же, имеет те же наручные часы, похожий тип фигуры, форму очков на лице.

Политика Путин вручил награды вдовам испытателей, погибших под Северодвинском Президент России Владимир Путин вручил государственные награды вдовам сотрудников «Росатома», погибших при взрыве на испытаниях нового ракетного двигателя на полигоне под Северодвинском.

Здоровье Терапевт подсказала, как нормализовать давление без медикаментов Людям, страдающим от высокого давления, рекомендуется отказаться от курения и алкоголя, а также снизить потребление соли до 5 граммов в день.

Авто Этот тип автомобиля идеально подходит для России Эксперт Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян.

Космос Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.