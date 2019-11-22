Футбол
Советский спортЮрий Вернидуб: В Россию не поеду никогда
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Армия и оружие
Обвиненный «Фонтанкой» россиянин опроверг связи с ЧВК Вагнера
Фабрикация обвинений оппозиционными СМИ "Фонтанка" тут же опубликовала длинную статью с обвинениями, в которой содержались беспочвенные выводы о том, кем же могут быть люди на видео.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
Общество
Участник штурма в Беслане хочет «дать в челюсть Дудю» за его фильм
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Единоборства
Скандальный боец MMA Дацик оценил оскорбления Конора в адрес Хабиба
Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик высказался по поводу слов ирландца Конорм Макгрегора в сторону дагестанцев и чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова в частности, передает Sport24.
Хоккей
«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»
Хоккейный клуб «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» из Нур-Султана.
Футбол
Алексей Миранчук попал на обложку известного итальянского издания
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук попал на обложку известной итальянской газеты Tuttosport.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Армия и оружие
Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса
В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.
Фигурное катание
Костомаров уверен, что ISU невыгодно менять правила в пользу России
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Авто
Илон Маск представил пуленепробиваемый пикап Tesla Cybertruck
При определении будущих габаритов и функционала Tesla Cybertruck разработчики ориентировались на бензиновый Ford F-150, то есть самую востребованную модель пикапа на американском рынке.
Происшествия
В Одесском заливе терпит бедствие танкер «Делфи» под флагом Молдавии
Танкер "Делфи" под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Экономика
Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Происшествия
Следствие просит о домашнем аресте главы Чехова Кононовой
Следствие обратилось в Бабушкинский суд Москвы с ходатайством о домашнем аресте главы подмосковного городского округа Чехов Марины Кононовой, которую обвиняют в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Игры
Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году
Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Экономика
Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей
Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.
Культура
Шахназаров осудил превращение кино в антироссийскую пропаганду
Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие».
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
Политика
Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну
Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Гаджеты