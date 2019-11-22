Футбол

Советский спортСоветский спортЮрий Вернидуб: В Россию не поеду никогда

Хотя варианты были, и много не боюсь об этом говорить.
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Юрий Вернидуб: В Россию не поеду никогда

Советский спорт08:30

Украинский экс-капитан «Зенита»: в Россию не поеду ни за какие деньги

РИА Новости13:28

Украинский экс-капитан «Зенита»: «Никогда ни за какие деньги не поеду в Россию»

ProstoProSport17:05
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Армия и оружие

Обвиненный «Фонтанкой» россиянин опроверг связи с ЧВК Вагнера

Фабрикация обвинений оппозиционными СМИ "Фонтанка" тут же опубликовала длинную статью с обвинениями, в которой содержались беспочвенные выводы о том, кем же могут быть люди на видео.
Экспресс газета 15:46
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 07:43
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
Инфорос 06:16
Общество

Участник штурма в Беслане хочет «дать в челюсть Дудю» за его фильм

Народные новости 08:23
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Единоборства

Скандальный боец MMA Дацик оценил оскорбления Конора в адрес Хабиба

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик высказался по поводу слов ирландца Конорм Макгрегора в сторону дагестанцев и чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова в частности, передает Sport24.
Газета.Ru 09:48
Хоккей

«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»

Хоккейный клуб «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» из Нур-Султана.
БИЗНЕС Online 11:46
Футбол

Алексей Миранчук попал на обложку известного итальянского издания

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук попал на обложку известной итальянской газеты Tuttosport.
RT на русском 06:17
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Армия и оружие

Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса

В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.
Rusvesna.su 11:13
Фигурное катание

Костомаров уверен, что ISU невыгодно менять правила в пользу России

RT на русском 15:05
Общество

«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде

Известия 14:41
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва 14:37
Авто

Илон Маск представил пуленепробиваемый пикап Tesla Cybertruck

При определении будущих габаритов и функционала Tesla Cybertruck разработчики ориентировались на бензиновый Ford F-150, то есть самую востребованную модель пикапа на американском рынке.
Новые автомобили 05:06
Происшествия

В Одесском заливе терпит бедствие танкер «Делфи» под флагом Молдавии

Танкер "Делфи" под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе.
Вести.Ru вчера в 19:15
Здоровье

Малышева назвала ранние признаки рака мозга

Ugpressa.ru 02:58
Экономика

Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
ТАСС 05:11
Армия и оружие

Путин рассказал о перспективах развития российской армии

Коммерсантъ 06:57
Происшествия

Следствие просит о домашнем аресте главы Чехова Кононовой

Следствие обратилось в Бабушкинский суд Москвы с ходатайством о домашнем аресте главы подмосковного городского округа Чехов Марины Кононовой, которую обвиняют в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 05:36
Игры

Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году

Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.
CyberSport.ru 02:49
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM 13:38
Экономика

Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей

Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.
Коммерсантъ вчера в 18:56
Культура

Шахназаров осудил превращение кино в антироссийскую пропаганду

Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие».
Взгляд.ру 16:35
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Известия 00:58
Экономика

Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
RT на русском 05:08
Политика

Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну

Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Коммерсантъ 16:55
Гаджеты

Samsung Galaxy A71 получит необычную камеру

Российская газета 08:39
Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

Lenta.ru 05:20
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