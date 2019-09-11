Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruЮрий Жирков: «Было бы здорово выйти на Евро-2020 досрочно»

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 9 сентября
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Хавбек сборной России Юрий Жирков отметил, что команда нацелена досрочно завоевать путевку на чемпионат Европы 2020 года. Ранее подопечные Станислава Черчесова в Калининграде обыграли Казахстан со счетом 1:0.
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