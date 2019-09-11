Хавбек сборной России Юрий Жирков отметил, что команда нацелена досрочно завоевать путевку на чемпионат Европы 2020 года. Ранее подопечные Станислава Черчесова в Калининграде обыграли Казахстан со счетом 1:0.

Юрий Жирков: «Было бы здорово выйти на Евро-2020 досрочно»

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