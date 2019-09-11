Футбол
Bookmaker-ratings.ruЮрий Жирков: «Было бы здорово выйти на Евро-2020 досрочно»
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 9 сентября
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
|55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
|57′
|61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
|63′
|77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
|89′
|90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
18
Жирков
11
Зобнин
20
Ионов
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
13
Кудряшов
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
21
Бейсебеков
14
Перцух
6
Абикен
18
Шомко
7
Мужиков
17
Аймбетов
9
Исламхан
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
Хавбек сборной России Юрий Жирков отметил, что команда нацелена досрочно завоевать путевку на чемпионат Европы 2020 года. Ранее подопечные Станислава Черчесова в Калининграде обыграли Казахстан со счетом 1:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:54, Вашингтон
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Происшествия
Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри
В Армении нашли мертвым 23-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри.
РИА Новости 09:25
Общество
Суд отменил подписку о невыезде режиссеру Серебренникову
Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:36
Армия и оружие
США испытали гиперзвуковые ракетные сани
Испытательный центр Военно-воздушных сил (ВВС) США выложил на YouTube ролик с ракетными санями, которым на рельсовом пути, расположенном на авиабазе Холломан (штат Нью-Мексико), удалось развить скорость 8,6 числа Маха (10 620 километров в час).
Lenta.ru вчера в 10:02
Армия и оружие
ООН подозревает США, Россию и Сирию в военных преступлениях
В международной организации пока отказались предоставить какие-либо доказательства в поддержку своих слов.
ГЛАС.RU 07:16
Здоровье
Уставшим людям запретили употреблять кофеин и впадать в легкую дрему
Уставшему человеку, по словам специалистов, не следует употреблять напитки с кофеином.
ФедералПресс 04:10
Политика
Избирком Петербурга объявил Беглова победителем губернаторских выборов
Согласно официальным итогам, Беглов набрал 64,43% голосов Глава горизбиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко сообщил, что губернаторские выборы признаны состоявшимися, передает ФАН.
Аргументы и Факты 03:44
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в среду днем в России.
ТАСС 05:45
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Армия и оружие
Американский грузовой робот стал противотанковым
Американское подразделение компании QinetiQ разработала противотанковую версию своего грузового гусеничного робота Titan.
N+1 09:31
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Видеосервис Apple TV опубликовал на YouTube первый трейлер сериала "Смотри" со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа в главной роли.
Газета.Ru 08:35
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Культура
Музыкант Сергей Мазаев сыграет Сталина в опере-буфф
Известный российский музыкант Сергей Мазаев предстанет в образе советского лидера Иосифа Сталина в опере-буфф «Рабочий и колхозница».
ФАН вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре
Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.
Аргументы и Факты 09 сентября в 17:49
Гаджеты
Razer выпустила чехлы для iPhone 11 с системой охлаждения
Американская компания Razer выпустила новый чехол Arctech для iPhone 11.
MobiDevices 05:25
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».
Известия 09:48
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.
Газета.Ru 09:17
Кино
Рене Зеллвегер расплакалась на кинофестивале в Торонто
Актриса Рене Зеллвегер расплакалась, когда выходила на сцену после показа байопика "Джуди", которому зрители аплодировали стоя на кинофестивале в Торонто, сообщает Entertainment Weekly.
РИА Новости 05:52
Баскетбол
Сборная США по баскетболу вылетела из чемпионата мира
Сборная США по баскетболу не сможет побороться за медали чемпионата мира. Американские футболисты уступили в 1/4 финала сборной Франции.
Газета.Ru 09:28
Футбол
ФК «НН» сыграет с «Краснодаром» 25 сентября
Футбольный клуб «Нижний Новгород» проведет матч 1/16 Кубка России 25 сентября на домашней арене.
Бизнес News. Время зарабатывать 09:34
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
В Киеве настроились на сложные переговоры с Россией по газу
Читайте материал: "У Украины остался последний шанс получить российский газ"
Московский Комсомолец 09:10
Технологии
McDonald’s приобретет разработчика голосовых технологий Apprente
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена купить разработчика в сфере голосовых технологий Apprente и создать на его базе команду специалистов по инновационным решениям, говорится в релизе компании.
ПРАЙМ вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25