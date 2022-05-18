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Юрист Гусятникова: уход банка из России не лишает россиян обязательств по кредитам

Существует несколько вариантов действий для заемщика в подобной ситуации, рассказывает агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.
ПРАЙМ
Даже в случае ухода банка из России нет гарантий, что гражданам не придется выплачивать свои кредиты.
Экономика сегодня
В случае, если банк продал бизнес в России другому юридическому лицу, вы будете выплачивать кредит тому, кто станет новым владельцем кредитной организации.
ПРАЙМ
В случае полного ухода из РФ банк может сам продать долг другим финансовым организациям либо предложить заемщику лично рефинансировать кредит.
РИА Новости

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Юрист Гусятникова: уход банка из России не лишает россиян обязательств по кредитам
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Юрист Гусятникова: если банк уходит из России, возвращать кредит придется его новому собственнику
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