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Юрист Меграбян предупредил об опасности залоговых кредитов

Есть опасность подсесть на кредитную иглу и оказаться в долговой яме, если не относиться к кредиту как финансовому инструменту, отметил
 в беседе с агентством "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша.
РИА Новости
Сами по себе кредиты – финансовый инструмент, с помощью которого можно переносить потребление из будущего в настоящее, справляться с неожиданными проблемами, инвестировать в собственное будущее.
ПРАЙМ
Тем, кто задумался о получении кредита, необходимо оценить свой располагаемый доход – количество средств, которые остаются после всех обязательных расходов.
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Эксперт добавил, что опасными могут быть кредиты на спонтанные покупки, на "закрыть дыру в кармане", а также на "жить не хуже других".
РИА Новости

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Юрист Меграбян предупредил об опасности залоговых кредитов
ФАН16:24
«Опасный займ»: эксперты рассказали, как брать кредиты и не оказаться в долговой яме
Известия16:02
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