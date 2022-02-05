ФАНЮрист Меграбян предупредил об опасности залоговых кредитовЕсть опасность подсесть на кредитную иглу и оказаться в долговой яме, если не относиться к кредиту как финансовому инструменту, отметил в беседе с агентством "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша.РИА НовостиСами по себе кредиты – финансовый инструмент, с помощью которого можно переносить потребление из будущего в настоящее, справляться с неожиданными проблемами, инвестировать в собственное будущее.ПРАЙМТем, кто задумался о получении кредита, необходимо оценить свой располагаемый доход – количество средств, которые остаются после всех обязательных расходов.ПрофильЭксперт добавил, что опасными могут быть кредиты на спонтанные покупки, на "закрыть дыру в кармане", а также на "жить не хуже других".РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНИзвестияПодробнее о событииЮрист Меграбян предупредил об опасности залоговых кредитовФАН16:24«Опасный займ»: эксперты рассказали, как брать кредиты и не оказаться в долговой ямеИзвестия16:02Показать все источникиОценить3Поделиться