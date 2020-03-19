Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЮрист Прокопец прокомментировал слова владельца «Спартака» Федуна

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна, который заявил о финансовых трудностях из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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Михаил Прокопец: «Потери будут, но не такие существенные — все-таки чемпионат Европы перенесен, а не отменен»

Спорт-Экспресс19:55

Юрист Прокопец прокомментировал слова владельца «Спартака» Федуна

Газета.Ru19:47
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Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Тарантас Ньюс 01:51
Экономика

Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
Энергетика

«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть

Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Красная весна 09:27
Общество

Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи

Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Discover24 12:06
Общество

В Челябинской области введен режим повышенной готовности

В Челябинской области введен режим повышенной готовности по коронавирусу.
RuNews24.ru 08:17
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
ТАСС 13:23
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ 20:20
Общество

В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом

Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
РИА Новости 22:40
Политика

В Бундестаге призвали снять санкции против России на фоне коронавируса

Санкции Европейского союза против России должны быть отменены на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 02:26
Здоровье

В Красноярске подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Городские новости. Красноярск вчера в 07:15
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Ведомости 09:29
Общество

В Лондоне закроют 40 станций метро из-за коронавируса

В четверг будут сокращены маршруты городских автобусов, а также закрыты около 40 станций метро.
РИА Новости 20:56
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных меры из-за коронавируса.
Российская газета 21:27
Общество

В России обсудят введение нового режима занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Известия 14:00
Экономика

Биржи США открылись падением на 5-6%

Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 09:53
Авто

Volkswagen показал первое фото нового Amarok

Volkswagen опубликовал первый официальный эскиз новой генерации пикапа Amarok, который разрабатывает совместно с Ford.
AvtoVolgograda.ru 04:01
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС 20:16
Здоровье

Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса

Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса.
Lenta.ru 23:09
Здоровье

На Сахалине ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Южно-Сахалинск, 18 марта 2020, 10:28 — REGNUM Режим повышенной готовности ввели власти Сахалинской области в связи с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 03:28
Финансы

Российские банки начали отказываться принимать вклады в долларах

В связи с экстренным снижением ставки ФРС США Райффайзенбанк вынужден изменить условия приема и пролонгации вкладов в долларах США.
Ридус 16:09
Наука

Эволюционную теорию Дарвина доказали британские ученые

REGNUM 05:49
Общество

В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.
Московский Комсомолец 21:52
Общество

Калининградке на приеме в поликлинике сообщили, что она умерла

По документам, девушка якобы скончалась тремя годами ранее от цирроза печени. Жительницу Калининграда Алину Вишняускайте объявили умершей.
Пятый канал 05:57
Экономика

Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
РБК 05:18
Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал увеличение стоимости бензина, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:38
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Национальная служба новостей вчера в 06:46
Шоу-бизнес

Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса

Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Телепрограмма 06:25
Экономика

Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью порталу Ura.ru призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене.
РИА Новости 18:34
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Мой Брянск 03:39
Общество

Коронавирус поможет омичам подешевле слетать в Сочи и Краснодар

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса Biletix, общий средний чек на авиабилеты, забронированные в марте, стал дешевле на 13% по сравнению с тем же периодом 2019 годом и составил 10,4 тыс. рублей вместо 12,02 тысячи.
РИА ОмскИнформ 22:39
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