Коронавирус
Газета.RuЮрист Прокопец прокомментировал слова владельца «Спартака» Федуна
Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна, который заявил о финансовых трудностях из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Энергетика
«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Общество
Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи
Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Общество
В Челябинской области введен режим повышенной готовности
В Челябинской области введен режим повышенной готовности по коронавирусу.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Общество
В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом
Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
Политика
В Бундестаге призвали снять санкции против России на фоне коронавируса
Санкции Европейского союза против России должны быть отменены на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Здоровье
В Красноярске подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Общество
В Лондоне закроют 40 станций метро из-за коронавируса
В четверг будут сокращены маршруты городских автобусов, а также закрыты около 40 станций метро.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Власти не исключают усиление ограничительных меры из-за коронавируса.
Общество
В России обсудят введение нового режима занятости
В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Экономика
Биржи США открылись падением на 5-6%
Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Авто
Volkswagen показал первое фото нового Amarok
Volkswagen опубликовал первый официальный эскиз новой генерации пикапа Amarok, который разрабатывает совместно с Ford.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Здоровье
Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса
Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса.
Здоровье
На Сахалине ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Южно-Сахалинск, 18 марта 2020, 10:28 — REGNUM Режим повышенной готовности ввели власти Сахалинской области в связи с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Финансы
Российские банки начали отказываться принимать вклады в долларах
В связи с экстренным снижением ставки ФРС США Райффайзенбанк вынужден изменить условия приема и пролонгации вкладов в долларах США.
Общество
В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.
Общество
Калининградке на приеме в поликлинике сообщили, что она умерла
По документам, девушка якобы скончалась тремя годами ранее от цирроза печени. Жительницу Калининграда Алину Вишняускайте объявили умершей.
Экономика
Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса
Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал увеличение стоимости бензина, пишет РИА "Новости".
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса
Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Экономика
Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью порталу Ura.ru призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Общество
Коронавирус поможет омичам подешевле слетать в Сочи и Краснодар
Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса Biletix, общий средний чек на авиабилеты, забронированные в марте, стал дешевле на 13% по сравнению с тем же периодом 2019 годом и составил 10,4 тыс. рублей вместо 12,02 тысячи.