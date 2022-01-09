С 1 января 2022 года россияне, у которых есть задолженность по кредитам, могут обратиться к судебным приставам и сохранить часть получаемого дохода. Об этом рассказал в разговоре с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.В источнике
В пресс-центре российского МВД заявили, что необходимость в обязательном порядке проставлять в паспорте гражданина России отметки о регистрации брака и детях отпала в связи с цифровым хранением информации.
Источники издания уточнили, что Москва пострадает из-за экономических ограничений в случае «вторжения» на Украину: Вашингтон хочет внести ее в список стран с эмбарго по аналогии с этими четырьмя государствами.