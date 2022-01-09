С 1 января 2022 года россияне, у которых есть задолженность по кредитам, могут обратиться к судебным приставам и сохранить часть получаемого дохода. Об этом рассказал в разговоре с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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