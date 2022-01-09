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Юрист Соловьев напомнил о праве должников по кредитам сохранить часть дохода в 2022 году

С 1 января 2022 года россияне, у которых есть задолженность по кредитам, могут обратиться к судебным приставам и сохранить часть получаемого дохода. Об этом рассказал в разговоре с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.В источнике

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Юрист Соловьев напомнил о праве должников по кредитам сохранить часть дохода в 2022 году
Известия20:01
Юрист Соловьев рассказал, что у должников появится право сохранять часть получаемого дохода
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Юрист Соловьев напомнил о праве должников по кредитам сохранить часть дохода в 2022 году
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Юрист Соловьев: у должников появится право сохранять часть получаемого дохода в 2022 году
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