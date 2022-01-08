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Юрист Соловьев предупредил, что должников по кредитам в 2022 году ждут нововведения

Рост просроченной кредиторской задолженности и сложная экономическая ситуация диктуют необходимость принятия мер по защите права должников сохранять часть получаемого дохода, необходимого для нормального существования.
ПРАЙМ
Со следующего года те, кто задолжал банку, смогут защитить часть своих доходов от взыскания, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
РИА Новости
Согласно закону № 234-ФЗ, с 1 января 2022 года у должника появится право на минимальный неприкосновенный доход.
РИА Новости
Однако некоторых категорий должников данное нововведение не коснётся.
ПРАЙМ

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Юрист Соловьев предупредил, что должников по кредитам в 2022 году ждут нововведения
РИА Новости17:17
Юрист Соловьев рассказал, что у должников появится право сохранять часть получаемого дохода
ПРАЙМ17:01
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