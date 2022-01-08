Поздним вечером 6 января новостное агентство TT сообщило, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон провела срочный телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, в ходе которого обсудила требования России о нерасширении НАТО и наложения ограничений на оборонный альянс в деле сотрудничества со странами, в него не входящими.