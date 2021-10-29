"После указанной даты законодатель закрепил имущественный вычет не за конкретным объектом недвижимости, а за налогоплательщиком. То есть, налоговый вычет приобрёл персональный характер", — разъясняет эксперт.
Согласно новым правилам даже те, кто приобрёл квартиру до 2014 года и получил выплату меньше, чем предусматривало законодательство, может при приобретении второго объекта недвижимости дополучить сумму налогового вычета.
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