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Юрист Соловьев: при покупке второй квартиры россияне имеют право получить налоговый вычет

Следует отметить, что до 1 января 2014 года налоговый вычет можно было получить только единожды, независимо от стоимости объекта недвижимости.
ПРАЙМ
"После указанной даты законодатель закрепил имущественный вычет не за конкретным объектом недвижимости, а за налогоплательщиком. То есть, налоговый вычет приобрёл персональный характер", — разъясняет эксперт.
ПРАЙМ
Россияне могут вернуть часть потраченных денег на ремонт купленной без отделки квартиры в новостройке, напомнил заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.
Телеканал 360°
Согласно новым правилам даже те, кто приобрёл квартиру до 2014 года и получил выплату меньше, чем предусматривало законодательство, может при приобретении второго объекта недвижимости дополучить сумму налогового вычета.
РИА Новости

Подробнее о событии

Юрист Соловьев: при покупке второй квартиры россияне имеют право дополучить налоговый вычет
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Назван способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
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Юрист Соловьев: при покупке второй квартиры россияне имеют право получить налоговый вычет
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