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Юрист Соловьёв объяснил предложение Минюста РФ исключить из УК России три статьи

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с телеканалом RT рассказал, с какой целью Министерство юстиции РФ предложило исключить из Уголовного кодекса три экономические статьи.
АБН
По словам юриста, речь идёт «о значительной либерализации уголовной ответственности в сфере экономической деятельности».
RT на русском
Власти предложили смягчить уголовное законодательство по ряду экономических статей, чтобы облегчить жизнь российским бизнесменам.
Комсомольская правда
В Минюсте считают, что предложенные изменения поспособствуют улучшению делового климата и позволят минимизировать риски необоснованного уголовного преследования субъектов предпринимательской деятельности, сообщает "Российская газета".
Комсомольская правда

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Юрист Соловьёв объяснил предложение Минюста РФ исключить из УК России три статьи
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Юрист Соловьев поддержал исключение трех экономических статей из уголовного кодекса
Комсомольская правдавчера в 14:48
Юрист прокомментировал инициативу минюста исключить из УК России три статьи
БИЗНЕС Onlineвчера в 14:47
Юрист Соловьёв объяснил предложение Минюста исключить из УК России три статьи
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